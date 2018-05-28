Merkez'den sadeleştirme adımı

28 Mayıs 2018

Merkez Bankası (TCMB) para politikası bileşiminde sadeleşme sürecinin tamamlanmasına karar verdiğini, bir hafta vadeli repo faizinin 1 Haziran itibarıyla TCMB politika faizi olarak mevcut yüzde 16.50'ye eşitleneceğini açıkladı.

TCMB'den "Para Politikası Operasyonel Çerçevesine İlişkin Basın Duyurusu" başlığı ile yapılan yazılı açıklamada, "Para politikası operasyonel çerçevesine ilişkin sadeleşme sürecinin

tamamlanmasına karar verilmiştir" denildi.

Açıklama şöyle devam etti:



"Bu doğrultuda; Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı Merkez Bankası politika faizi olacaktır. Bu oran, mevcut fonlama faizine (yüzde 16.50) eşitlenecektir. Merkez Bankası gecelik

vadede borçlanma ve borç verme oranları bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına kıyasla artı eksi 150 baz puanlık bir marj ile belirlenecektir."



TCMB yeni operasyonel çerçevenin uygulanmasına 1 Haziran'da başlanacağını teknik ayrıntıların ayrıca duyurulacağını belirtti.

Geçiş süreci nasıl olacak?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikasının Yeni Operasyonel Çerçevesine ve Geçiş Sürecine İlişkin teknik ayrıntıları açıkladı.

Açıklamada şöyle denildi:

"28 Mayıs 2018 tarihli duyuruda belirtildiği üzere, para politikası operasyonel çerçevesine ilişkin sadeleşme süreci tamamlanmıştır.

Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı Merkez Bankası politika faizi olacaktır.

Merkez Bankası gecelik vadede borçlanma ve borç verme oranları bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına kıyasla -/+ 150 baz puanlık bir marj ile belirlenecektir. Para Politikası Kurulunca söz konusu faiz oranları ayrıca ilan edilmeyecektir.

Fonlamanın haftalık vadeye kaydırılması için bir haftalık geçiş süreci öngörülmüştür. Bu süreçte, ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin mevcut para politikası duruşuyla uyumlu gerçekleşmesi amacıyla 7 Haziran 2018 tarihine kadar (dahil) gecelik borç verme ve Geç Likidite Penceresi (GLP) faiz oranları % 16,5 olarak uygulanacaktır.

Bir hafta vadeli repo ihaleleri miktar ihalesi yöntemiyle düzenlenecek, her bir bankanın verebileceği toplam teklif tutarı ilan edilen ihale tutarının en fazla % 30’u kadar olabilecektir.

Günlük repo ihale miktarı belirlenirken ikincil piyasa gecelik faiz oranları ortalamasının bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı civarında oluşması hedeflenecektir.

Bankalar ihtiyaç duymaları halinde Merkez Bankası bünyesindeki Bankalararası Para Piyasası ile BIST bünyesindeki Repo-Ters Repo ve Bankalararası Repo-Ters Repo Pazarlarında Merkez Bankası borç verme faiz oranından borçlanabilecekler, likidite fazlalığı oluşması halinde ise limitsiz olarak Merkez Bankası borçlanma faiz oranından Merkez Bankasına borç verebileceklerdir. Tüm katılımcılar HMVKŞ tarafından ihraç edilen TL cinsi kira sertifikası karşılığında, borç verme faiz oranı üzerinden kotasyon yöntemiyle gerçekleştirilen gecelik vadeli repo imkânından yararlanabileceklerdir.

Merkez Bankası bünyesindeki Bankalararası Para Piyasasında bankaların borç alabilme limitleri 18 Temmuz 2016 tarihi öncesinde geçerli olan limitlerine eşit olacaktır.

Bankalararası Para Piyasası’nda saat 16.00–17.00 arası gecelik vadede gerçekleştirilebilecek GLP işlemlerinde uygulanacak Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 0 olarak uygulanacak, borç verme faiz oranı ise yukarıda özetlenen yöntemle belirlenen gecelik borç verme faiz oranına 150 baz puan eklenmesi yoluyla hesaplanacaktır.

Para Politikası Kurulunca GLP faiz oranları ayrıca ilan edilmeyecektir.

Gün içi limit uygulaması mevcut şekliyle devam edecek, gün içi limit tutarı Bankalararası Para Piyasasında bankaların borç alabilme limitlerine eşit olacaktır.

Yukarıda özetlenen para politikası operasyonel çerçevesine ilişkin diğer hususlarda 2018 Yılında Para ve Kur Politikası metni geçerli olmaya devam edecektir."

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