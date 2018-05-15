Dolar ve euroda yeni rekor

15 Mayıs 2018

TL’deki değer kabı ve negatif ayrışma yeni haftada da devam ediyor. Dolar endeksi düşüş eğilimini sürdürerek 92,2 seviyelerine kadar gevşerken dolar/TL 4,32 civarında dengelendi. Bunun yanısıra euro/TL 5,2055’i görerek rekor tazeledi. Euro/dolar 1,20’ye yaklaştı.

Dolar/TL bu sabah artışa devam ederek 4.3981 ile yeni zirvesine ulaştı. Euro da 5.2480 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

TL varlıkların gelişen ekonomilere yönelik zayıf risk iştahı nedeniyle baskı altında kaldığını belirten analistler, dolar/TL’nin 4,30 altında kapanışlar yapması durumunda düşüşün ivme kazanacağını, üzerinde kalması halinde yeni zirveler görebileceğini belirtiyor.

