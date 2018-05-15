Erdoğan: MB yürütmenin başını bir kenara koyamaz

15 Mayıs 2018

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere ziyareti kapsamında Londra'da Bloomberg TV kanalına verdiği mülakatta Türk ekonomisini değerlendirdi.

Erdoğan konuşmasında faiz ve enflasyon konusuna vurgu yaparak, "Faiz tek haneliye geldiği zaman yatırımlarda patlamalar meydana geldi. Sebep netice ilişkisine baktığımız zaman faiz sebep enflasyon neticedir. Faiz ne kadar düşük olursa enflasyon da o kadar düşük olur. Faizi aşağı çektiğimiz anda bütün maliyet girdileri aşağı düşecektir. Tabii ki Merkez Bankası'nın bağımsızlığı söz konusu.

Ama TCMB bağımsızlığının gereği ile kalkıp, herhalde yürütmenin başı olan bir başkanın burada vermiş olduğu sinyalleri bir kenara koyacak hali yok. O da tabi buna göre değerlendirmelerini yapacaktır. Adımlarını ona göre yapacaktır. Ben bunun gelecek için çok isabetli adımların atılmasına vesile olacağına inanıyorum"" yorumunda bulundu.

"Yerli ve milli parayla alışveriş yaparak kur baskısından korunuyoruz" diyerek sözlerine devam eden Cumhurbaşkanı, "Milli parayla alışverişin faydalarını gördük" ifadesini kullandı.

Dolar ve euroda yeni rekor

Arjantin'de reel faizin yüzde 14.4, Rusya'da 4.9, Brezilya'da 3.7, ABD'de yüzde eksi 0.75, İngiltere'de yüzde eksi 2 olduğunu belirten Erdoğan, Türkiye'de ise nominal faizin 13.5, enflasyonun yüzde 10.9, reel faizin de 2.6 olduğuna dikkat çekerek şöyle konuştu:

"Demek ki faiz düştükçe reel faiz nereye düşüyor. Burada istihdam da, yatırım da, üretim de, yatırımcının uluslararası rekabet gücü de çok fazla olur. Bizim hedefimiz çok açık ve net bu. Örnekler ortada. Örnekler ortada olduğuna göre dünyayı yeniden keşfetmemize gerek yok. Biz niye daha sağa sola savruluyoruz? Adımlarımızı buna göre atmamız lazım. Finans sektörümüz de buna göre kendini dengelemesi lazım."

"Para politikalarında etkin başkan görüntüsü vermeye mecburuz"

Erdoğan düşük faiz konusunda seçimlerden önce bir adımın neden atılmadığı, bunun 7 Haziran'daki toplantı için bir artış sinyali olup olmadığına yönelik bir soruya ise şöyle yanıt verdi:

"Herşeyden önce tabi ben Cumhurbaşkanı olarak yürütmedeki fonksiyonumuz bizim bir başbakanın fonksiyonu gibi değil. Yeni dönemde, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtiğimiz andan itibaren, oradaki etkinliğimiz çok daha farklı olacak. Dolayısıyla bu konularda atılacak adımlarda yürütmenin olmazsa olmaz başı olarak hem sorumluluğu alıyorsunuz, hem de bu konularda siz karar verme noktasına geliyorsunuz. Bunu yapacağız ki aldığımız sorumluluğun hesabını da milletimize verebilelim. Şu ana kadar durum böyle değildi bundan sonra öyle olacak."

Erdoğan para politikalarında da etkin olan bir başkan görüntüsü vermeye mecbur olduklarına da dikkat çekerek şöyle konuştu:

"Halk para politikalarında sıkıntıya düştüğü zaman bunun hesabını kime sorar? Başkana sorar. Başkana soracağına göre para politikalarında etkin olan bir başkan görüntüsü vermeye mecburuz... Kimilerini bu rahatsız edebilir ancak mecburuz çünkü vatandaşa hesabı veren devleti yönetendir."

Erdoğan konuşmasında Halkbank yetkilisi Hakan Atilla için ABD'de devam eden sürece ilişkin, "Şu anda Halkbank'a çok büyük bir haksızlık yapılıyor" dedi.

Erdoğan, Atilla için "Kesinlikle suçsuzdur, onun beraatını bekliyoruz" ifadelerini kullanırken; bunun aksinin "Türkiye Cumhuriyeti devletini suçlu ilan etmek" olduğunu söyledi.

"Cari açığın nedeni petrol ve doğalgaz bağımlılığı"

Cari açığın bir numaralı nedeninin petrole ve doğalgaza bağımlı olunduğunu dile getiren Erdoğan, "Bizim için stratejik ürünler doğalgaz, petrol ve Rusya'dan alıyoruz. Rusya ile ilişkilerimizi bu noktada kesemeyiz. ABD'nin bize yaptırım değil destek vermesi lazım." dedi

"İhtiyaçlarımızı ABD'den gideremiyorsak başımızın çaresine bakarız"

"Yunanistan S-300 füzelerini Rusya'dan aldı, bir şey denmedi. Savuna ihtiyaçlarımızı ABD'den gideremiyorsak başımızın çaresine bakarız." diyerek sözlerine devam eden Erdoğan, "Rolls Royce ile görüşmelerimiz devam ediyor" diye konuştu.