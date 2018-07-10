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Dolar, yeniden yükselişe geçti

Dolar/TL yeni kabinenin açıklanması sonrası yükselişe geçerek akşam 4.75 seviyelerine kadar tırmandı. Kur sabah ilk işlemlerde ise 4.70'ten 4.65 seviyelerine doğru çekilirken, aşağı yönlü hareketin sınırlı kaldığı görülüyor. Kur bir kez daha 4.70'in üzerine çıktı.

Dolar, yeniden yükselişe geçti
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Yeni dönemin ilk kabinesinde ekonomi yönetimi baştan aşağı değişti. Dolar/TL dün akşam ilk tepki olarak 4.75 seviyelerine kadar yükseldi. Euro/TL ise 5,57 seviyesinin üzerinde çıktı. Böylece TL'de dün akşam yüzde 4'e yakın değer kaybı yaşandı. Dolar kabinenin açıklanması öncesi 4.58 seviyesinde hareket ediyordu. 

Kur yeni güne ise 4.70'in üzerinde başlarken, ardından gevşeyerek 4.65 seviyelerine indi.

Dolar/TL tekrar yönünü yukarı çevirerek 4.71'in üzerine çıktı. Euro/TL ise 5.52 seviyesinde.

Yeni kabinede eski ekonomi yönetiminden Mehmet Şimşek, Naci Ağbal, Nihat Zeybekci ve Lütfi Elvan yer almadı. Piyasadaki temkinli hareketin nedeni ise yeni ekonomi ve para politikalarına ilişkin bundan sonraki sürecin nasıl işleyeceğine yönelik belirsizlik. Analistler, yeni ekonomi kurmaylarının piyasalara vereceği ilk mesajların önemli olacağı görüşünde.

Borsada yüzde 2 kayıp 

Yeni kabinenin açıklanmasının ardından TL'de görülen değer kaybına paralel hisse senetleri piyasasında da satıcılı açılış oldu. BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,61 düşüşle 97.650 puandan başladı. En düşük 96.721 seviyesini gören borsada yüzde 2 kayıp etkili.

İşte yeni ekonomi yönetimiİşte yeni ekonomi yönetimi

 

İşte yeni sistemin ilk kabinesiİşte yeni sistemin ilk kabinesi

Son dakika yeni kabine dolar

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