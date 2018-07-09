Yeni sistemin ilk kabinesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni sistemin ilk kabinesini açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni sistemin ilk kabinesini açıkladı. Yeni kabinede sürpriz isimler yer aldı.
Yeni Bakanlar Kurulu ilk toplantısını cuma günü gerçekleştirecek.
Yeni kabine şu şekilde:
Cumhurbaşkanı: Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Fuat Oktay
Adalet Bakanı: Abdulhamit Gül
Dışişleri Bakanı: Mevlüt Çavuşoğlu
İçişleri Bakanı: Süleyman Soylu
Milli Savunma Bakanı: Hulusi Akar
Milli Eğitim Bakanı: Ziya Selçuk
Sağlık Bakanı: Fahrettin Koca
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Fatih Dönmez
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Mehmet Cahit Turan
Çevre ve Şehircilik Bakanı: Murat Kurum
Tarım ve Orman Bakanı: Bekir Pakdemirli
Kültür ve Turizm Bakanı: Mehmet Ersoy
Gençlik ve Spor Bakanı: Mehmet Kasapoğlu
Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı: Zehra Zümrüt Selçuk
Hazine ve Maliye Bakanı: Berat Albayrak
Ticaret Bakanı: Ruhsar Pekcan
Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Mustafa Varank
Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:
-Yeni dönemin ruhuna uygun şekilde yönetim mimarimizin çatısını oluşturduk.
-Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası için yüreğinde ülke ve millet sevdası olan herkesle birlikte çalışmaktan memnuniyet duyacağız.
-15 Temmuz'dan itibaren bizi destekleyen, yeni yönetim sistemimizi hayata geçirebilmemize imkan sağlayan Milliyetçi Hareket Partisi'ne burada başta Sayın Genel Başkan Bahçeli olmak üzere teşekkür etmek istiyorum.
-Anayasa ve yasa gerektiren reformları Mecliste uzlaşma yoluyla çıkarmak mecburiyetindeyiz. Ancak Anayasa'nın cumhurbaşkanına verdiği yürütme görevleri ve bununla bağlantılı yetkiler konusunda hiçbir mazerete sığınma hakkımız bulunmuyor.
-Bu kararnameyle (1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi), Anayasamızın verdiği yetkiye dayanarak yeni yönetim yapısının çatısını resmen hayata geçirmiş olduk.
-Yeni sistemi en üstten en alta kadar devletimizin tüm hücrelerine en kısa sürede nüfuz ettirmekte kararlıyız.
-Yeni yapılarıyla bakanlıklarımızın daha etkili ve hızlı icraat yapabileceklerine inanıyorum.
-Bakan yardımcılarımızın, politika kurullarımızın başkan vekillerinin ve üyelerinin, ofis yöneticilerimizin ve diğer üst düzey idarecilerimizin atamalarını da en kısa zamanda tamamlayacağız.
-Ülkemiz 2023 hedeflerine topyekun bir değişimle ulaşırken, bizden sonraki nesillere 2053 ve 2071 vizyonlarını gerçekleştirebilecekleri çok güçlü bir zemin hazırlamış olacağız.