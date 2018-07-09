Yeni sistemin ilk kabinesi

09 Temmuz 2018

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni sistemin ilk kabinesini açıkladı. Yeni kabinede sürpriz isimler yer aldı.

Yeni Bakanlar Kurulu ilk toplantısını cuma günü gerçekleştirecek.

Yeni kabine şu şekilde:

Cumhurbaşkanı: Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Fuat Oktay

Adalet Bakanı: Abdulhamit Gül

Dışişleri Bakanı: Mevlüt Çavuşoğlu

İçişleri Bakanı: Süleyman Soylu

Milli Savunma Bakanı: Hulusi Akar

Milli Eğitim Bakanı: Ziya Selçuk

Sağlık Bakanı: Fahrettin Koca

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Fatih Dönmez

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Mehmet Cahit Turan

Çevre ve Şehircilik Bakanı: Murat Kurum

Tarım ve Orman Bakanı: Bekir Pakdemirli

Kültür ve Turizm Bakanı: Mehmet Ersoy

Gençlik ve Spor Bakanı: Mehmet Kasapoğlu

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı: Zehra Zümrüt Selçuk

Hazine ve Maliye Bakanı: Berat Albayrak

Ticaret Bakanı: Ruhsar Pekcan

Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Mustafa Varank

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

-Yeni dönemin ruhuna uygun şekilde yönetim mimarimizin çatısını oluşturduk.

-Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası için yüreğinde ülke ve millet sevdası olan herkesle birlikte çalışmaktan memnuniyet duyacağız.

-15 Temmuz'dan itibaren bizi destekleyen, yeni yönetim sistemimizi hayata geçirebilmemize imkan sağlayan Milliyetçi Hareket Partisi'ne burada başta Sayın Genel Başkan Bahçeli olmak üzere teşekkür etmek istiyorum.

-Anayasa ve yasa gerektiren reformları Mecliste uzlaşma yoluyla çıkarmak mecburiyetindeyiz. Ancak Anayasa'nın cumhurbaşkanına verdiği yürütme görevleri ve bununla bağlantılı yetkiler konusunda hiçbir mazerete sığınma hakkımız bulunmuyor.

-Bu kararnameyle (1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi), Anayasamızın verdiği yetkiye dayanarak yeni yönetim yapısının çatısını resmen hayata geçirmiş olduk.

-Yeni sistemi en üstten en alta kadar devletimizin tüm hücrelerine en kısa sürede nüfuz ettirmekte kararlıyız.

-Yeni yapılarıyla bakanlıklarımızın daha etkili ve hızlı icraat yapabileceklerine inanıyorum.

-Bakan yardımcılarımızın, politika kurullarımızın başkan vekillerinin ve üyelerinin, ofis yöneticilerimizin ve diğer üst düzey idarecilerimizin atamalarını da en kısa zamanda tamamlayacağız.

-Ülkemiz 2023 hedeflerine topyekun bir değişimle ulaşırken, bizden sonraki nesillere 2053 ve 2071 vizyonlarını gerçekleştirebilecekleri çok güçlü bir zemin hazırlamış olacağız.

Dolar, yeni kabine sonrası yükselişe geçti