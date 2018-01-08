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Dolar yukarı yönlü

Yeni haftaya 3.74 seviyesinden başlayan dolar kuru, öğle saatlerine doğru yukarı yönlü hareketlendi ve 3.75'in üzerine çıktı.

Dolar yukarı yönlü
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Cuma günü açıklanan ve beklentilerin gerisinde kalan ABD tarım dışı istihdam verisi sonrası 3.7313'e kadar gerileyen dolar/TL yeni haftaya yükselişle başladı.

Güne 3.74 seviyesinden başlayan kur, öğle saatlerine doğru yukarı yönlü hareketlendi ve 3.75'in üzerine çıktı.

Dolar/TL saat 11:30'da 3.7560'dan işlem gördü. Aynı dakikalarda euro/TL 4.5060 ve sterlin/TL 5.0855 seviyesinde yer ald

Uzmanlar, yıl başından bu yana TL'de görülen iyimserliğin ana nedeni olarak dolardaki zayıf seyre ve küresel piyasalarda artan risk iştahına işaret ediyorlar.

Öte yandan dolar endeksi bugün, Eylül 2017'den bu yana gördüğü en düşük seviye olan 91.75'ten 91.98'e çıktı. Euro/dolar paritesi ise 1 Ocak'tan bu yana 1.20 civarındaki seyrini koruyor.

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Türk Lirası dolar

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