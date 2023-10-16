Dolar 28 liraya yakın seyrediyor (16 Ekim 2023 güncel döviz kuru)
Dolar/TL haftaya yükselişle başlamasının ardından 27,8760 seviyelerinden işlem görüyor.
Cuma günü, yükseliş eğiliminde bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 27,7978'den tamamladı.
Dolar/TL, yeni haftaya da yükselişle başlamasının ardından şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 27,8760'tan işlem görüyor.
Güncel avro kuru
Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 artışla 29,3400'ten, sterlin/TL ise yüzde 0,3 değer kazancıyla 33,9080'den satılıyor.
Geçen haftanın son işlem gününde, yüzde 0,2 artışla 106,7 seviyesinden günü tamamlayan dolar endeksi, şu dakikalarda önceki kapanışının yüzde 0,2 altında 106,5 seviyesinde bulunuyor.