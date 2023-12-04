Dolar 29 lira sınırında; avro 31,4 lira (4 Aralık 2023 güncel döviz kuru)
Dolar / TL endeksi 29 liraya yakın seyrederken, avro 31,4 liradan işlem görüyor.
Haber Merkezi
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İstanbul serbest piyasada dolar 28,9260 liradan, avro 31,4490 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 28,9240 liradan alınan dolar, 28,9260 liradan satılıyor. 31,4470 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 31,4490 lira olarak belirlendi.
Cuma günü doların satış fiyatı 28,9170 lira, avronun satış fiyatı ise 31,4200 lira olmuştu.