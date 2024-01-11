Dolar 30 lira oldu: Tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı
Dolar, 30 TL’yi aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.
Haber Merkezi
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Dolar, 30,0098 TL'ye çıkarak tarihi zirvesini gördü. Psikolojik eşik olarak görülen 30 TL'yi aşmasıyla birlikte euro/dolar paritesi ise 1,0984 seviyelerinde hareket ediyor.
Euro fiyatları, yeniden 33 TL'nin üzerini test ederken; tarihi zirvesini 33,1077 TL'ye taşıdı. Euro, yüzde 0,41 artışla 33,0739 TL'de bulunuyor. İngiliz sterlini ise 38,4726 TL'de işlem görüyor.
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