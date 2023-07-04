Dolar güne 26 lira seviyesinde başladı

Kur korumalı mevduat dönüşlerinin yoğun şekilde devam etmesiyle döviz likidite ihtiyacının karşılanması için dün kamu bankaları üzerinden 1 milyar dolar tutarında döviz satış yapıldı.

Kamu kontrollü piyasa düzenine ilişkin regülasyonların hâlâ devrede olmasına karşın bankacılar ve yetkililer TCMB'nin Haziran ayının üçüncü haftası itibarıyla rezervlerini döviz politikasında kullanmayı "tamamen bıraktığına" dikkat çekiyor.

Süreç TCMB rezervlerini belirgin artırırken, TL büyük bölümü seçim sonrası olmak üzere bu yıl yüzde 28'in üzerinde değer kaybı yaşadı.

TCMB net uluslararası rezervleri kur seviyesi belirleme amaçlı rezerv satışlarına son verilmesiyle 23 Haziran ile sona eren haftada 8.7 milyar dolar ile veri tarihinin en büyük artışını kaydederek 9.2 milyar dolara yükseldi.

Reuters'ın hesaplamalarına başvurduğu üç bankacı piyasaların 1.5 gün açık olduğu geçen hafta net rezervlerde yaklaşık 1 milyar dolar artış gerçekleştiğini hesapladı.

Net rezervler 2 Haziran'da -5.7 milyar dolara inerek 2002 yılında başlayan veri serisinin en düşük değerini almasından bu yana geçen üç haftada 14.9 milyar dolar toparlandı.

TCMB geçen bir yılda devreye aldığı önlemlerle ihracatçıların satmak zorunda olduğu dövizleri rezervine kattığı için yılda 100 milyar dolara yakın rezerv elde edebiliyor. Seçimler öncesi bu tutarın tamamı hatta bazen daha fazlası TL'nin değerine etki edecek şekilde piyasaya satılıyordu.

TCMB'nin ihracat haricinde turizim sektörünün kendi isteği ile bozdurduğu döviz tutarı, yabancıların konut ve vatandaşlık edinimi kaynaklı düzenli rezerv gelirleri ve yabancı ülkelerden sağladığı swap ve mevdutları da bulunuyor. Bankacıların hesaplamalarına göre piyasaya dünkü gibi likidite sağlanmayan her işlem gününde bankanın net döviz pozisyonu 1 ila 1.5 milyar dolar artıyor.

Dolar/TL bu adımların ardından 26.11 ile yeni tarihi zirveyi gördü. Faiz kararından bugüne TL, dolar karşısında yaklaşık %10, Haziran ayında ise yaklaşık %20 değer kaybetti. Kur bu sabah saat 0849'da 25.9995 seviyesindeydi.

Euro kuru ise 28,4 bandında işlem gördü.

Faiz artışları sürecek mi?

TCMB politika faizini yüze 8.5'ten yüzde 15'e yükselttiği 22 Haziran tarihli Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin dün yayımladığı mesajlar da PPK özetleri metnini neredeyse baştan sona değiştirmiş oldu.

PPK özetlerinde mevcut para politikası çerçevesinin enflasyon görünümü ve yukarı yönlü riskler göz önüne alındığında %5 enflasyon hedefini gerçekleştirmekten "çok uzak" olduğu belirtildi.

Faiz artışını "ilk adım" olarak değerlendiren TCMB sıkılaştırma sürecinin enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar devam edeceğini belirtti. TCMB makro çerçevede de kademeli sadeleşme sinyali verdi.

Haftanın kalanında Haziran ayı enflasyon verileri öne çıkan gündem maddeleri arasında yer alacak.