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Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar? (20 Eylül Cuma Güncel Döviz Kurları)

20 EYLÜL ANLIK DÖVİZ KURU: İstanbul serbest piyasada dolar 34,07 liradan, euro 37,99 TL seviyelerinden işlem görüyor. İşte 20 Eylül Cuma güncel döviz kurları...

Haber Merkezi
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İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Döviz kurlarındaki hareket bugünde devam ediyor.

Dolar/TL saat 07:05 itibarıyla 34,0719 (alış) 34,1114'ten (satış) işlem görürken Euro ise aynı saat itibarıyla 37,9979 TL seviyelerinde seyrediyor.

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