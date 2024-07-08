Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar? (8 Temmuz Pazartesi Güncel Döviz Kurları)

Bankalararası piyasadaki döviz kurlarında son durum merak ediliyor. 8 Temmuz Pazartesi, 08.30 itibarıyla bankalararası piyasada dolar 32,65 Türk Lirası'ndan satılıyor.

Euro/TL ise 35,38'den alıcı buluyor.

Türkiye'de enflasyon rakamları geçtiğimiz hafta açıklanmıştı. TCMB Başkanı Fatih Karahan enflasyon için tek veri üzerinden çıkarım yapmak sağlıklı olmaz" demiş, "Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş görmek istiyoruz" ifadesini kullanmıştı.