Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar? (8 Temmuz Pazartesi Güncel Döviz Kurları)
8 TEMMUZ ANLIK DÖVİZ KURU: Bir süredir yükseliş eğilimi sergileyen dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe yatay seyirde başladı. Son dönemde dolar ve Euro’daki hareketlilik güncel döviz kurlarına ilgiliyi artırırken yatırımcılar son durumu takip ediyor. Peki, dolar ve Euro yeni güne nasıl başladı? İşte 8 Temmuz Pazartesi güncel döviz kurları...
Haber Merkezi
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Bankalararası piyasadaki döviz kurlarında son durum merak ediliyor. 8 Temmuz Pazartesi, 08.30 itibarıyla bankalararası piyasada dolar 32,65 Türk Lirası'ndan satılıyor.
Euro/TL ise 35,38'den alıcı buluyor.
Türkiye'de enflasyon rakamları geçtiğimiz hafta açıklanmıştı. TCMB Başkanı Fatih Karahan enflasyon için tek veri üzerinden çıkarım yapmak sağlıklı olmaz" demiş, "Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş görmek istiyoruz" ifadesini kullanmıştı.