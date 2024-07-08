ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (8 Temmuz 2024)

Küresel piyasalar dev merkez bankalarının hamlelerine odaklanırken parasal sıkılaşma adım adım yerini parasal gevşemeye bırakmaya hazırlanıyor.

AB'nin ardından ABD tarafında da faiz indirimi beklentileri artarken Fed yetkilileri tek veriye bakılmaması gerektiğini ve verilerin devamlılığının önemli olduğuna ilişkin açıklamalarına devam ediyor.

Ons altın güne 2.391 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2.380 dolar, en yüksek de 2.391 dolar seviyesi görüldü. Ons altın şu sıralar 2.381 dolardan işlem görüyor.

Gram altın güne 2.511 liradan başladı. Gün içinde en düşük 2.495 lira en yüksek de 2.512 lira seviyesini gördü. Şu sıralar 2.501 liradan alıcı buluyor.

Kapalıçarşı'da gram altın 2.498 liradan alınırken 2.511 liradan satılıyor.