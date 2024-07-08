Kripto para piyasalarındaki düşüşün sebepleri ve gelecek beklentileri

Son zamanlarda kripto para piyasasındaki beklenti dışı hareketlilik çoğu yatırımcının dikkatini çekerken çeşitli spekülasyonlara ve analizlere de kapı araladı.

Yaz aylarında genel­likle piyasalarda bir durgunluk yaşanması bek­lenir, ancak bu yaz kripto para piyasasında yaşa­nan hareketsizlik birçok faktörle açıklanabilir. Herkesin çıkış beklentisinin olduğu bu dönem­de piyasanın neden düşüşe geçtiğini, mevcut durumun arkasındaki sebepleri ve gelecekte ne­ler olabileceğini detaylı bir şekilde ele alacağım.

Amerika ve Almanya’dan yüklü Bitcoin satışları

Geçmiş yazılarımda da aktardığım üzere Bit­coin yarılanması Nisan ayında gerçekleşti. Bu önemli olaydan önce Bitcoin’in fiyatında küçük düzeltmeler olmuştu. Bitcoin madenci ödülleri­nin yarılanmasından sonra düşük fiyatlardan alı­nan Bitcoin, Ethereum ve Solana gibi altcoinler­de kar realizasyonları başladı.

Bu durum Bitco­in’in 73.700 dolar seviyelerinden 56.600 dolara kadar geri çekilmesinde neden oldu. Daha sonra ise FED toplantılarından çıkan pozitif açıklama­lar ve SEC’in Ethereum ETF’lerinin kabulü ile Bitcoin 72.000 dolar seviyelerine kadar yükseldi. Bu dönemde Ethereum neredeyse 4.000 doları, Solana ise 190 doları gördü ve yeni oyuncular pi­yasaya girdi. Tüm her şey yolunda gidiyor derken, Alman ve Amerikan hükümetlerinin geçmiş dö­nemlerde farklı zamanlarda el koydukları Bitco­inleri satmaya başlaması ile Bitcoin tekrar değer kaybetmeye başladı.

Almanya Haziran ayı itiba­ri ile farklı tarihlerde toplamda yaklaşık 510 mil­yon dolar değerinde 7.933 BTC’yi farklı borsala­ra gönderdi. Almanya’nın halen elinde yaklaşık 44.692 BTC olduğu tahmin ediliyor. Amerika’nın ise 2023 yılından bu yana yaklaşık 51.000 BTC sattığı yönünde rakamlar görüyoruz. Bitcoinle­rin farklı borsalara gönderilmesi ile ortaya çıkan bu durumun piyasada geri çekilmelere sebep ol­ması ile birlikte yarattığı negatif algı da şüphesiz yatırımcı üzerinde baskı yaratıyor.

Piyasada konuşulan diğer önemli miktardaki satışlar

Son dönemde dünya ekonomisini domine eden iki ülkenin rezervlerindeki Bitcoinleri satmasının yanı sıra piyasayı etkileyen bir baş­ka majör gelişme de 2014 yılında kapanan Mt. Gox borsasından çalınan 142.000 Bitcoin’in geri ödeneceğinin açıklanması ki bu da piya­sa üzerinde baskıya sebep oldu ve ilk aşamada Bitcoin 60.000 dolar seviyelerine kadar gerile­di. Büyük miktarda transfer haberleriyle bir­likte satış baskısı devam etti ve Bitcoin 55.000 dolar seviyelerini gördü. Hükümetlerden ve Mt. Gox’tan gelen olumsuz haberlerin kısa vadede devam edeceği bekleniyor. Peki bu düşüş ne ka­dar devam eder ve ne zaman yükselişe geçeriz?

Gelecek dönem beklentileri

Önümüzdeki iki ay oldukça kritik. İlk olarak, Almanya ve ABD hükümetlerinin Bitcoin satış­larını sonlandırması veya OTC piyasadan fark­lı yatırımcılara satarak piyasayı etkilememele­ri oldukça önemli. Ayrıca, Mt.Gox borsasının sahiplerine verilecek Bitcoinlerin teslim edil­mesi ve bu Bitcoinleri alan yatırımcıların ço­ğunun satış yapmaması gerekiyor. Yaz boyunca, 52.000 dolar, 47.000 dolar ve 38.000 dolar sevi­yeleri kritik önem taşıyor. Özellikle FED’in fa­iz kararının açıklanması veya faiz indirimi yö­nünde yapılacak açıklamalar, kripto paralara olumlu yansıyacaktır.

Yine Amerika’da yaşa­nacak başkanlık seçimlerinin belirsizliği de pi­yasalar üzerinde etkili olacak. Genel beklenti, 2024’ün son çeyreğinde FED’in faiz düşürece­ği yönünde. Başkanlık seçimlerinde Trump gi­bi kriptoyu destekleyen bir başkanın seçilmesi, kripto piyasası için önemli bir gelişme olacak­tır. Bu senaryo gerçekleştiği takdirde sonbahar­da başlayacak ve yılın sonuna kadar sürecek bir yükseliş trendi görebiliriz. Ayrıca, yaz döne­minde Ethereum ETF’lerinin SEC tarafından onaylanması, altcoinler için yukarı yönlü hare­ket gerçekleşme olasılığını artıracaktır.

Kısa ve orta vadede yapılan bu değerlendir­meler önemli olsa da asıl önemli olan uzun va­dede Bitcoin ve diğer kripto paraların nereye gideceğidir. Dünya genelinde regülasyonlar ve yatırımcı ilgisi artsa da kripto para piyasala­rı spekülasyonlara ve volatiliteye oldukça açık. Kısa vadede yatırım yapan yatırımcılar genel­likle daha fazla zarara uğrayabilir. Bu yüzden, bir kripto paraya yatırım yaparken hangi va­dede yatırım yaptığınız kritik önem taşır. Bir kripto para projesine yatırım yapmadan önce o kripto parayı kimlerin geliştirdiğine, kullanım alanlarına ve gelecekte ne gibi sorunları çöze­ceğine dikkat etmenizi öneririm.

Sonuç olarak, kripto para piyasalarındaki mevcut düşüşün birçok sebebi var ve bu sebep­ler kısa vadede ortadan kalkmayabilir. Ancak, uzun vadede kripto paraların potansiyeli doğru stratejilerle değerlendirildiğinde yatırımcılara önemli kazançlar sağlayabilir.