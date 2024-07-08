Kripto para piyasalarındaki düşüşün sebepleri ve gelecek beklentileri
Son zamanlarda kripto para piyasasındaki beklenti dışı hareketlilik çoğu yatırımcının dikkatini çekerken çeşitli spekülasyonlara ve analizlere de kapı araladı.
Yaz aylarında genellikle piyasalarda bir durgunluk yaşanması beklenir, ancak bu yaz kripto para piyasasında yaşanan hareketsizlik birçok faktörle açıklanabilir. Herkesin çıkış beklentisinin olduğu bu dönemde piyasanın neden düşüşe geçtiğini, mevcut durumun arkasındaki sebepleri ve gelecekte neler olabileceğini detaylı bir şekilde ele alacağım.
Amerika ve Almanya’dan yüklü Bitcoin satışları
Geçmiş yazılarımda da aktardığım üzere Bitcoin yarılanması Nisan ayında gerçekleşti. Bu önemli olaydan önce Bitcoin’in fiyatında küçük düzeltmeler olmuştu. Bitcoin madenci ödüllerinin yarılanmasından sonra düşük fiyatlardan alınan Bitcoin, Ethereum ve Solana gibi altcoinlerde kar realizasyonları başladı.
Bu durum Bitcoin’in 73.700 dolar seviyelerinden 56.600 dolara kadar geri çekilmesinde neden oldu. Daha sonra ise FED toplantılarından çıkan pozitif açıklamalar ve SEC’in Ethereum ETF’lerinin kabulü ile Bitcoin 72.000 dolar seviyelerine kadar yükseldi. Bu dönemde Ethereum neredeyse 4.000 doları, Solana ise 190 doları gördü ve yeni oyuncular piyasaya girdi. Tüm her şey yolunda gidiyor derken, Alman ve Amerikan hükümetlerinin geçmiş dönemlerde farklı zamanlarda el koydukları Bitcoinleri satmaya başlaması ile Bitcoin tekrar değer kaybetmeye başladı.
Almanya Haziran ayı itibari ile farklı tarihlerde toplamda yaklaşık 510 milyon dolar değerinde 7.933 BTC’yi farklı borsalara gönderdi. Almanya’nın halen elinde yaklaşık 44.692 BTC olduğu tahmin ediliyor. Amerika’nın ise 2023 yılından bu yana yaklaşık 51.000 BTC sattığı yönünde rakamlar görüyoruz. Bitcoinlerin farklı borsalara gönderilmesi ile ortaya çıkan bu durumun piyasada geri çekilmelere sebep olması ile birlikte yarattığı negatif algı da şüphesiz yatırımcı üzerinde baskı yaratıyor.
Piyasada konuşulan diğer önemli miktardaki satışlar
Son dönemde dünya ekonomisini domine eden iki ülkenin rezervlerindeki Bitcoinleri satmasının yanı sıra piyasayı etkileyen bir başka majör gelişme de 2014 yılında kapanan Mt. Gox borsasından çalınan 142.000 Bitcoin’in geri ödeneceğinin açıklanması ki bu da piyasa üzerinde baskıya sebep oldu ve ilk aşamada Bitcoin 60.000 dolar seviyelerine kadar geriledi. Büyük miktarda transfer haberleriyle birlikte satış baskısı devam etti ve Bitcoin 55.000 dolar seviyelerini gördü. Hükümetlerden ve Mt. Gox’tan gelen olumsuz haberlerin kısa vadede devam edeceği bekleniyor. Peki bu düşüş ne kadar devam eder ve ne zaman yükselişe geçeriz?
Gelecek dönem beklentileri
Önümüzdeki iki ay oldukça kritik. İlk olarak, Almanya ve ABD hükümetlerinin Bitcoin satışlarını sonlandırması veya OTC piyasadan farklı yatırımcılara satarak piyasayı etkilememeleri oldukça önemli. Ayrıca, Mt.Gox borsasının sahiplerine verilecek Bitcoinlerin teslim edilmesi ve bu Bitcoinleri alan yatırımcıların çoğunun satış yapmaması gerekiyor. Yaz boyunca, 52.000 dolar, 47.000 dolar ve 38.000 dolar seviyeleri kritik önem taşıyor. Özellikle FED’in faiz kararının açıklanması veya faiz indirimi yönünde yapılacak açıklamalar, kripto paralara olumlu yansıyacaktır.
Yine Amerika’da yaşanacak başkanlık seçimlerinin belirsizliği de piyasalar üzerinde etkili olacak. Genel beklenti, 2024’ün son çeyreğinde FED’in faiz düşüreceği yönünde. Başkanlık seçimlerinde Trump gibi kriptoyu destekleyen bir başkanın seçilmesi, kripto piyasası için önemli bir gelişme olacaktır. Bu senaryo gerçekleştiği takdirde sonbaharda başlayacak ve yılın sonuna kadar sürecek bir yükseliş trendi görebiliriz. Ayrıca, yaz döneminde Ethereum ETF’lerinin SEC tarafından onaylanması, altcoinler için yukarı yönlü hareket gerçekleşme olasılığını artıracaktır.
Kısa ve orta vadede yapılan bu değerlendirmeler önemli olsa da asıl önemli olan uzun vadede Bitcoin ve diğer kripto paraların nereye gideceğidir. Dünya genelinde regülasyonlar ve yatırımcı ilgisi artsa da kripto para piyasaları spekülasyonlara ve volatiliteye oldukça açık. Kısa vadede yatırım yapan yatırımcılar genellikle daha fazla zarara uğrayabilir. Bu yüzden, bir kripto paraya yatırım yaparken hangi vadede yatırım yaptığınız kritik önem taşır. Bir kripto para projesine yatırım yapmadan önce o kripto parayı kimlerin geliştirdiğine, kullanım alanlarına ve gelecekte ne gibi sorunları çözeceğine dikkat etmenizi öneririm.
Sonuç olarak, kripto para piyasalarındaki mevcut düşüşün birçok sebebi var ve bu sebepler kısa vadede ortadan kalkmayabilir. Ancak, uzun vadede kripto paraların potansiyeli doğru stratejilerle değerlendirildiğinde yatırımcılara önemli kazançlar sağlayabilir.