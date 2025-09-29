Fed’in gölgesinde kripto piyasaları ve beklentiler

Önceki hafta ABD Merkez Banka­sı’nın (Fed) 25 baz puanlık faiz indiri­mi kararı, kripto pi­yasasında kısa süreli iyimserlik yarattı. Ya­tırımcılar ilk anda bu adımı riskli varlıklara alan açacak bir gelişme olarak yorumladı, an­cak pozitif hava uzun sürmedi. Kâr realizas­yonlarının hızlanması ve Fed’in ile­riye dönük politikalarında temkin­li bir dil kullanması, piyasadaki risk iştahını zayıflattı. 117 bin 851 dola­ra kadar yükselen Bitcoin’in birkaç günde 109 bin doların altına geri­lemesi ve Ethereum’un da düşerek 3.800 dolara yaklaşması yatırımcı­da hayal kırıklığına sebep oldu.

PCE verilerinden beklenen katkı gelmedi

Dalgalanmaların ardından göz­ler, 26 Eylül’de açıklanan Kişisel Tüketim Giderleri (PCE) verileri­ne çevrildi. Çekirdek PCE’nin bek­lentilere paralel gelmesi, piyasalar­da heyecan yaratmadı. Aksine güç­lü ABD ekonomik verilerinin faiz indirimi beklentilerini törpüleme­si, riskli varlıklara olan ilgiyi biraz daha baskıladı diyebiliriz.

ETF çıkışları yatırımcı psikolojisini yansıtıyor

Bu süreçte ETF’lerdeki gelişme­ler de tabloyu desteklemedi. 22-26 Eylül arasında Bitcoin ETF’lerinde toplam 725 milyon doları aşan çı­kış olurken, girişler de 241 milyon dolarda kaldı. Ethereum ETF’le­rinde ise dört gün negatif kapanış kaydedildi ve yaklaşık 547 milyon dolarlık çıkış oldu. Bu rakamlar, ya­tırımcıların temkinli yaklaşımını ve yeni alımlardan kaçınarak kısa vadeli belirsizliklere mesafeli du­ruşunu yansıtıyor. ETF’lerin krip­to piyasaları için önemli bir gös­terge olduğu düşünüldüğünde, bu eğilimin yatırımcı güveni açısın­dan zayıf bir tablo sunduğunu söy­lemek yanlış olmayacaktır.

“Uptober” umudu yeniden gündemde

Bu kısa vadeli baskılara rağmen yatırımcıların odağında Ekim ayı var. Kripto topluluğunda “Upto­ber” olarak bilinen bu ay tarih­sel olarak güçlü performanslarıyla hatırlanıyor. Son 16 yılın 12’sinde Bitcoin’in ayı artıda kapatması, bu algıyı güçlendiren en önemli veri. Ortalama aylık getirinin yüzde 21,9 olması, bazı yıllarda yüzde 200’ün üzerine çıkan performanslarla bir­leştiğinde, yatırımcıların neden bu aya umutla baktığını anlamak zor değil. Verilerin piyasada garanti ol­madığını hepimiz biliyoruz. Ancak beklenti yönetimi ve piyasa psiko­lojisi açısından bu dönemler kritik öneme sahip. Eğer Bitcoin yeniden 115-116 bin dolar bandının üzerine tırmanır ve ETF’lerde güçlü giriş­ler kaydedilirse yatırımcı güveni çok hızlı toparlanabilir.

Fed’in kararı belirleyici olacak

Göz ardı edilmemesi gereken nokta Fed’in ekim sonunda vere­ceği faiz kararı olacak. 29 Ekim’de açıklanacak faiz kararı öncesinde enflasyon verileri ve işsizlik rakam­ları yakından izlenecek. TÜFE ve ÜFE rakamlarının iyimser gelmesi Fed’in yeni bir faiz indirimi olası­lığı gündeme gelebilir. Bu senaryo, riskli varlıklar açısından destekle­yici olacaktır. Ancak piyasanın sür­dürülebilir bir ivme yakalayabilme­si için tek dayanak noktası Fed ka­rarları olamaz. Jeopolitik riskler, makroekonomik göstergeler, küre­sel regülasyon süreçleri ve kurum­sal ilgi kripto varlıkların geleceğini şekillendiren diğer kritik başlıklar.

Regülasyon ve kurumsalların rolü

Regülasyonlarda özellikle ABD’de atılacak adımların önemi artıyor. 401(k) bireysel emeklilik planlarında Bitcoin ve benzeri var­lıklara erişim sağlayacak düzen­lemeler, kurumsal yatırımcıların portföylerini çeşitlendirmesi açı­sından yeni fırsatlar doğurabilir. Avrupa ve Asya’da da benzer dü­zenleyici adımların hızlanması, kü­resel ölçekte daha dengeli ve güven­li bir piyasa zemini oluşturacaktır. Kurumsal yatırımcıların ilgisi ise yalnızca finansal bir etki yaratmak­la kalmayacak, aynı zamanda piya­saya güven ve istikrar sağlayacaktır. Bunun yanı sıra Nasdaq’ın hisse se­netlerini tokenlaştırma çalışmala­rı ve BlackRock’ın spot ETF’lerin tokenlaştırılması için yaptığı baş­vurular da kayda değer adımlar ve uzun dönemde sektörün büyümesi­ne yönelik önemli çabalar.

Dikkatli iyimserlik

Kripto piyasaları Fed’in kararları, ekonomik veriler ve kurumsal akış­lar arasında hassas bir denge arayı­şını sürdürüyor. Ekim ayı, tarihsel olarak pozitif seyriyle umut verse de piyasanın ivme kazanması için daha güçlü katalizörlere ihtiyaç var. Ya­tırımcıların temkinli yaklaşımı de­vam ederken, önümüzdeki haftalar­da açıklanacak veriler ve ETF akış­ları, kripto piyasalarının kısa vadeli yönünü tayin edecek. Uzun vadede ise regülasyonların netleşmesi ve kurumsal ilginin artması, piyasanın daha sağlıklı bir büyüme sürecine girmesini sağlayabilir.