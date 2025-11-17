ABD’de normalleşme ve kriptoya etkisi

Geride bıraktığımız haftada finans ve kripto para piyasalarının gündeminde, ABD’de 40 günü aşan hükümet kapanmasının sona erdiril­mesine yönelik görüşmeler vardı. Uzun süreli tıkanıklığın aşılması, bürokratik düzenin yeni­den işlemesi ile birlikte küresel piyasalarda et­kisini gösteren belirsizlik ve kaygıları da önemli ölçüde rahatlattı. Senatonun hükümetin finans­manını 30 Ocak 2026’ya kadar güvence altına alacak tasarı üzerinde uzlaşmaya varması pi­yasalarda hafta başında pozitif bir hava yarattı.

Bu olumlu atmosferde kripto varlıklar da yukarı yönlü bir seyir izledi. Hükümetin ye­niden açılmasıyla ekonomik veri akışının önündeki engelin kalkması beklenirken, ka­panmanın etkilerine ilişkin farklı görüşler gündeme geldi. ABD’nin ekonomik görünü­münün kapanma süreci nedeniyle daha za­yıf bir performans göstermiş olabileceği ve bunun ilerleyen dönemde açıklanacak veri­lere yansıyabileceği değerlendiriliyor. Yük­sek borçlanma nedeniyle eleştirilen federal hükümetin, rekor düzeydeki 38 trilyon dolar­lık mevcut borcuna yaklaşık 1,8 trilyon dolar daha ekleyeceği konuşuluyor. Dolayısıyla ilk etapta pozitif karşılanan gelişmeler, ekono­mik toparlanmanın hızına ilişkin soru işaret­lerini de beraberinde getirdi.

Veri eksikliğinin yarattığı belirsizlik FED beklentilerini değiştirdi

Haftanın ortasına gelindiğinde kripto piya­salarındaki bu iyimser tablo yerini temkinli bir görünüme bıraktı. Aralık ayında FED’in fa­iz indirimine gitmeyeceğine yönelik beklenti­lerin güçlenmesi, küresel risk iştahındaki za­yıflama, kripto varlıklarda geri çekilmeye yol açtı. Kripto para piyasası son bir haftada or­talama %8,5 değer kaybederek 3,55 trilyon do­lar civarından yaklaşık 3,25 trilyon dolara ge­riledi. Hükümetin kapandığı 1 Ekim'de 118 bin dolar seviyelerinde işlem gören Bitcoin hafta sonunda 94 bin dolara kadar geriledi ve Mayıs ayından bu yana ilk kez bu seviyeleri test etti. Bu durumun temelinde, hükümet kapanması­nın ardından ekim ayına ait istihdam ve enf­lasyon verilerinin açıklanamayacağı yönünde­ki haberler ile yatırımcıların güvenli pozisyon alma isteğinin sonucu olarak daha temkinli ha­reket etmesi yatıyor. Mevcut koşullar, FED’in yılın son toplantısında faiz oranlarını sabit bı­rakmasına yönelik beklentileri güçlendirir­ken, piyasaların fiyatlamalarında da belirgin bir değişime sebep oldu.

CME FedWatch verilerine göre, yatırımcı­lar geçtiğimiz haftalarda Aralık toplantısında 25 baz puanlık faiz indirimi ihtimalini yüzde 63,8 seviyesinde fiyatlarken, bu oran geçen hafta itibariyle yüzde 49,6’ya kadar geriledi. Beklentilerdeki bu hızlı değişim, hafta orta­sından itibaren kripto varlıkların yönünü be­lirleyen ana unsurlardan biri oldu ve piyasa­larda baskı yarattı.

ETF’lerde ayrışma: Çıkışlar, girişler ve kurumsal ilginin yönü

Geride bıraktığımız haftada ETF’lerde de dikkat çekici bir ayrışma oldu. Bitcoin ETF’le­rinde toplam 1,11 milyar dolarlık, Ethereum ETF’lerinde de 728,57 milyon dolarlık net çıkış gerçekleşti. Bu tablo, kurumsal yatırımcıların büyük sermaye içeren iki ana varlıkta temkinli duruş sergilediğini ortaya koyuyor.

Buna karşın Solana ETF’sinin sürekli giriş almaya devam etmesi, yatırımcıların alterna­tif blok zinciri çözümlerine olan ilgisinin güç­lü seyrettiğini gösterdi. 28 Ekim’de piyasaya sü­rülen Solana ETF’sinde toplam giriş miktarının 382 milyon doları aşması, risk algısının tama­men kaybolmadığını ve yatırımcıların belir­li alanlarda seçici davranarak pozisyon almaya devam ettiğini ortaya koyuyor.

XRP odaklı XRPC ETF’si ise geçtiğimiz haf­tanın dikkat çekici ürünü oldu. Sadece ilk işlem gününde ulaştığı 58 milyon dolarlık hacim, yıl içinde piyasaya sürülen yaklaşık 900 ETF ara­sında en yüksek ilk gün performansı olarak kay­dedildi. Bu sonuç, tematik ve alternatif kripto ETF'lerine yönelik kurumsal ilginin hala yük­sek olduğunu gösteriyor.

Şimdi ne olacak?

Herkesin aklında tek soru var. Peki, ne ola­cak? Kripto varlık yatırımcısı şu anda ABD hükümetinin tarihin en uzun kapanmasının ardından yeniden açılmasının yarattığı etki­leri sindirmeye çalışıyor. Piyasada güçlü bir alım talebi olmaması bu düşüşte ana etken di­yebiliriz. Mayıs ayından bu yana ilk kez 95 bin dolar bandına gerileyen Bitcoin, “Kripto kışı mı?” başlıyor sorularını da beraberinde geti­riyor. Ancak her dalgalanma kripto kışının ve ayı sezonunun habercisi değildir. Kripto para­lara yatırım yapanların bu dönemde, panik sa­tışlarından kaçınmaları, yatırım sepetlerinde denge kurmaları ve global borsalarda kaldıraç­lı işlemlerden uzak durmalarını öneririm.