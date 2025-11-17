ABD’de normalleşme ve kriptoya etkisi
Geride bıraktığımız haftada finans ve kripto para piyasalarının gündeminde, ABD’de 40 günü aşan hükümet kapanmasının sona erdirilmesine yönelik görüşmeler vardı. Uzun süreli tıkanıklığın aşılması, bürokratik düzenin yeniden işlemesi ile birlikte küresel piyasalarda etkisini gösteren belirsizlik ve kaygıları da önemli ölçüde rahatlattı. Senatonun hükümetin finansmanını 30 Ocak 2026’ya kadar güvence altına alacak tasarı üzerinde uzlaşmaya varması piyasalarda hafta başında pozitif bir hava yarattı.
Bu olumlu atmosferde kripto varlıklar da yukarı yönlü bir seyir izledi. Hükümetin yeniden açılmasıyla ekonomik veri akışının önündeki engelin kalkması beklenirken, kapanmanın etkilerine ilişkin farklı görüşler gündeme geldi. ABD’nin ekonomik görünümünün kapanma süreci nedeniyle daha zayıf bir performans göstermiş olabileceği ve bunun ilerleyen dönemde açıklanacak verilere yansıyabileceği değerlendiriliyor. Yüksek borçlanma nedeniyle eleştirilen federal hükümetin, rekor düzeydeki 38 trilyon dolarlık mevcut borcuna yaklaşık 1,8 trilyon dolar daha ekleyeceği konuşuluyor. Dolayısıyla ilk etapta pozitif karşılanan gelişmeler, ekonomik toparlanmanın hızına ilişkin soru işaretlerini de beraberinde getirdi.
Veri eksikliğinin yarattığı belirsizlik FED beklentilerini değiştirdi
Haftanın ortasına gelindiğinde kripto piyasalarındaki bu iyimser tablo yerini temkinli bir görünüme bıraktı. Aralık ayında FED’in faiz indirimine gitmeyeceğine yönelik beklentilerin güçlenmesi, küresel risk iştahındaki zayıflama, kripto varlıklarda geri çekilmeye yol açtı. Kripto para piyasası son bir haftada ortalama %8,5 değer kaybederek 3,55 trilyon dolar civarından yaklaşık 3,25 trilyon dolara geriledi. Hükümetin kapandığı 1 Ekim'de 118 bin dolar seviyelerinde işlem gören Bitcoin hafta sonunda 94 bin dolara kadar geriledi ve Mayıs ayından bu yana ilk kez bu seviyeleri test etti. Bu durumun temelinde, hükümet kapanmasının ardından ekim ayına ait istihdam ve enflasyon verilerinin açıklanamayacağı yönündeki haberler ile yatırımcıların güvenli pozisyon alma isteğinin sonucu olarak daha temkinli hareket etmesi yatıyor. Mevcut koşullar, FED’in yılın son toplantısında faiz oranlarını sabit bırakmasına yönelik beklentileri güçlendirirken, piyasaların fiyatlamalarında da belirgin bir değişime sebep oldu.
CME FedWatch verilerine göre, yatırımcılar geçtiğimiz haftalarda Aralık toplantısında 25 baz puanlık faiz indirimi ihtimalini yüzde 63,8 seviyesinde fiyatlarken, bu oran geçen hafta itibariyle yüzde 49,6’ya kadar geriledi. Beklentilerdeki bu hızlı değişim, hafta ortasından itibaren kripto varlıkların yönünü belirleyen ana unsurlardan biri oldu ve piyasalarda baskı yarattı.
ETF’lerde ayrışma: Çıkışlar, girişler ve kurumsal ilginin yönü
Geride bıraktığımız haftada ETF’lerde de dikkat çekici bir ayrışma oldu. Bitcoin ETF’lerinde toplam 1,11 milyar dolarlık, Ethereum ETF’lerinde de 728,57 milyon dolarlık net çıkış gerçekleşti. Bu tablo, kurumsal yatırımcıların büyük sermaye içeren iki ana varlıkta temkinli duruş sergilediğini ortaya koyuyor.
Buna karşın Solana ETF’sinin sürekli giriş almaya devam etmesi, yatırımcıların alternatif blok zinciri çözümlerine olan ilgisinin güçlü seyrettiğini gösterdi. 28 Ekim’de piyasaya sürülen Solana ETF’sinde toplam giriş miktarının 382 milyon doları aşması, risk algısının tamamen kaybolmadığını ve yatırımcıların belirli alanlarda seçici davranarak pozisyon almaya devam ettiğini ortaya koyuyor.
XRP odaklı XRPC ETF’si ise geçtiğimiz haftanın dikkat çekici ürünü oldu. Sadece ilk işlem gününde ulaştığı 58 milyon dolarlık hacim, yıl içinde piyasaya sürülen yaklaşık 900 ETF arasında en yüksek ilk gün performansı olarak kaydedildi. Bu sonuç, tematik ve alternatif kripto ETF'lerine yönelik kurumsal ilginin hala yüksek olduğunu gösteriyor.
Şimdi ne olacak?
Herkesin aklında tek soru var. Peki, ne olacak? Kripto varlık yatırımcısı şu anda ABD hükümetinin tarihin en uzun kapanmasının ardından yeniden açılmasının yarattığı etkileri sindirmeye çalışıyor. Piyasada güçlü bir alım talebi olmaması bu düşüşte ana etken diyebiliriz. Mayıs ayından bu yana ilk kez 95 bin dolar bandına gerileyen Bitcoin, “Kripto kışı mı?” başlıyor sorularını da beraberinde getiriyor. Ancak her dalgalanma kripto kışının ve ayı sezonunun habercisi değildir. Kripto paralara yatırım yapanların bu dönemde, panik satışlarından kaçınmaları, yatırım sepetlerinde denge kurmaları ve global borsalarda kaldıraçlı işlemlerden uzak durmalarını öneririm.
|Borsa
|10.565,74
|-0,59 %
|Dolar
|42,2451
|-0,01 %
|Euro
|49,1259
|-0,28 %
|Euro/Dolar
|1,1620
|-0,11 %
|Altın (GR)
|5.551,47
|0,00 %
|Altın (ONS)
|4.086,19
|-0,02 %
|Brent
|63,9700
|2,06 %