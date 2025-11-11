Küresel belirsizlikte kripto paralarda dalgalanma

Tüm piyasalarda dikkat çeken gelişmeler ya­şanıyor. Borsalar, tahvil faizleri, altın ve pet­rol fiyatları dalgalanıyor. ABD’de federal hükü­metin yeni bütçenin onaylanamaması sonucu kapanması 10 Kasım itibariyle 40. gününe girdi. Ekonomistler, kapanmanın ABD ekonomisine haftalık 10-30 milyar dolar arasında maliyet ya­rattığını belirtiyor. Kapanma etkisi, kamu çalı­şanlarının maaş gecikmeleriyle sınırlı kalmadı­ğı gibi, sosyal yardım programlarından istihdam verilerine kadar birçok alanda zincirleme bir yavaşlamaya yol açtı. ABD Kongre Bütçe Ofisi, 4. çeyrek ekonomik büyümenin yüzde 2’ye ka­dar gerileyebileceğini öngörüyor. Kapanmanın yanı sıra enflasyon baskısı, faiz kararı ve sıkı pa­ra politikaları yatırımcının risk iştahını belirgin biçimde azaltıyor. Kripto paralar ve kripto para yatırımcısı da son dönemdeki belirsizliğin ha­kim olduğu ortamda yolunu bulmakta zorlandı.

Kripto piyasalarında temkinli bekleyiş

Haftaya zayıf başlayan dijital varlık piyasa­larında, ABD istihdam verileri öncesi temkinli bir hava hakimdi. ABD Hazine Bakanı Scott Bes­sent’in yüksek faiz oranlarının bazı alanlarda baskı yaratmaya başladığı yönündeki açıklama­ları da bu temkinli görünümü destekledi.

Aynı dönemde ABD-Çin ticari ilişkilerinde süren kırılgan atmosfer, risk iştahının daha da azalmasına neden oldu. Bu tablo içerisinde krip­to piyasasının toplam değeri haftanın başında 3,68 trilyon dolarken, hafta sonuna doğru 3,42 trilyon dolara geriledi. Bitcoin 108.000 dolar se­viyelerinden 98.900’e kadar gevşedi ve 100.000- 103.000 dolar bandında, Ethereum ise 3.850 do­lardan 3.060’a kadar geriledikten sonra 3.200- 3.500 bandında harekete başladı.

ETF akışları yatırımcı psikolojisini yansıtıyor

Bitcoin ETF’lerinde hafta boyunca toplam 1,49 milyar dolarlık çıkış olurken 6 Kasım’da 240 mil­yon dolarlık pozitif giriş kaydetti. Ethereum ET­F’leri de benzer biçimde hafta genelinde toplam 520 milyon dolarlık çıkışla baskı altındaydı.

Öte yandan piyasaya yeni sunulan Solana ET­F’leri, yatırımcı ilgisinin istikrarlı biçimde sür­düğünü gösteriyor. Lansmandan itibaren Solana ETF’lerine toplam 323 milyon dolar giriş oldu. Bu veriler, yatırımcıların hala seçici ama umut­lu olduklarını, güçlü ekosistemlere sahip proje­lere yönelim gösterdiklerini ortaya koyuyor. Cu­ma günü Bitwise’in yaptığı açıklama ile DOGE Coin ETF’i için son aşamaya gelindiğini ve lans­man için 20 günlük geri sayımın başladığını öğ­rendik. Bu gerçekleştiğinde, bir memecoin için onaylanan ilk spot ETF olacak. Bakalım Elon Musk etkisi ETF’den sonra nasıl olacak!

Küresel risk iştahı ve kriptoya yansımaları

Borsalarda son dönemde görülen satış baskı­sı, özellikle teknoloji hisselerindeki aşırı değer­leme endişeleriyle birleşince riskli varlıklardan kaçışı hızlandırdı. Ancak kripto piyasasının do­ğasında yer alan esneklik, bu tür dalgalanmaların uzun vadeli yatırımcılar için fırsat yaratabilece­ğini de hatırlatıyor. Nitekim Bitcoin ve Ethereum ETF’lerinde yeniden pozitif akışların başlaması, piyasada dip arayışının sürdüğünü işaret ediyor. ABD hükümetinin kapanmasıyla veri akışının kesintiye uğraması, yatırımcıların yön bulmakta zorlandığı bir dönemi beraberinde getirdi

En büyük soru: “Bundan sonra ne olacak?”

Ekim ayı kripto paralar için rekorların tek­rarlandığı bir ay mı olacak diye konuşulurken piyasalarda beklenmedik bir düzeltme yaşan­dı. Büyük ölçüde kar realizasyonu, devam eden regülasyonlar ve küresel ekonomik koşullarda­ki değişimlerin etkisiyle kripto para piyasası­nın değeri yaklaşık %18 azaldı. Analistlerin yıl sonu tahminleri için ikiye bölündüğü bu gün­lerde Bitcoin için öngörüler aşağı yönlü revize edilirken, cuma günü JPMorgan’dan piyasa­lara umut veren bir değerlendirme geldi. Ban­ka analistleri, Bitcoin’in altına göre değerinin çok altında fiyatlandığını belirterek, teorik he­def değerini 170.000 dolar olarak açıkladı. Şim­di piyasanın gözü, bu iddialı tahminin ne zaman ve hangi yönde revize edileceğinde. Bitcoin’in 98.000-102.000 aralığında tutunamaması ha­linde fiyatın bir süre 92.000-100.000 bandında seyretmesi mümkün. Ancak 102.000 üzerinde kalıcılık sağlanırsa hedef yeniden 108-112-120 bin dolar seviyeleri olabilir.

Piyasada spekülasyonlar, tahminler ve öngörü­ler her zaman var olacak. Bugün yaşanan kayıpla­ra rağmen Bitcoin ve kripto paralar giderek daha fazla kabul gören bir yatırım alanı haline geliyor. Her zaman vurguladığımız gibi, yatırım kararla­rı alınırken piyasa şartları, makroekonomik ge­lişmeler ve riskler dikkatle değerlendirilmelidir.