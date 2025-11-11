Küresel belirsizlikte kripto paralarda dalgalanma
Tüm piyasalarda dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Borsalar, tahvil faizleri, altın ve petrol fiyatları dalgalanıyor. ABD’de federal hükümetin yeni bütçenin onaylanamaması sonucu kapanması 10 Kasım itibariyle 40. gününe girdi. Ekonomistler, kapanmanın ABD ekonomisine haftalık 10-30 milyar dolar arasında maliyet yarattığını belirtiyor. Kapanma etkisi, kamu çalışanlarının maaş gecikmeleriyle sınırlı kalmadığı gibi, sosyal yardım programlarından istihdam verilerine kadar birçok alanda zincirleme bir yavaşlamaya yol açtı. ABD Kongre Bütçe Ofisi, 4. çeyrek ekonomik büyümenin yüzde 2’ye kadar gerileyebileceğini öngörüyor. Kapanmanın yanı sıra enflasyon baskısı, faiz kararı ve sıkı para politikaları yatırımcının risk iştahını belirgin biçimde azaltıyor. Kripto paralar ve kripto para yatırımcısı da son dönemdeki belirsizliğin hakim olduğu ortamda yolunu bulmakta zorlandı.
Kripto piyasalarında temkinli bekleyiş
Haftaya zayıf başlayan dijital varlık piyasalarında, ABD istihdam verileri öncesi temkinli bir hava hakimdi. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent’in yüksek faiz oranlarının bazı alanlarda baskı yaratmaya başladığı yönündeki açıklamaları da bu temkinli görünümü destekledi.
Aynı dönemde ABD-Çin ticari ilişkilerinde süren kırılgan atmosfer, risk iştahının daha da azalmasına neden oldu. Bu tablo içerisinde kripto piyasasının toplam değeri haftanın başında 3,68 trilyon dolarken, hafta sonuna doğru 3,42 trilyon dolara geriledi. Bitcoin 108.000 dolar seviyelerinden 98.900’e kadar gevşedi ve 100.000- 103.000 dolar bandında, Ethereum ise 3.850 dolardan 3.060’a kadar geriledikten sonra 3.200- 3.500 bandında harekete başladı.
ETF akışları yatırımcı psikolojisini yansıtıyor
Bitcoin ETF’lerinde hafta boyunca toplam 1,49 milyar dolarlık çıkış olurken 6 Kasım’da 240 milyon dolarlık pozitif giriş kaydetti. Ethereum ETF’leri de benzer biçimde hafta genelinde toplam 520 milyon dolarlık çıkışla baskı altındaydı.
Öte yandan piyasaya yeni sunulan Solana ETF’leri, yatırımcı ilgisinin istikrarlı biçimde sürdüğünü gösteriyor. Lansmandan itibaren Solana ETF’lerine toplam 323 milyon dolar giriş oldu. Bu veriler, yatırımcıların hala seçici ama umutlu olduklarını, güçlü ekosistemlere sahip projelere yönelim gösterdiklerini ortaya koyuyor. Cuma günü Bitwise’in yaptığı açıklama ile DOGE Coin ETF’i için son aşamaya gelindiğini ve lansman için 20 günlük geri sayımın başladığını öğrendik. Bu gerçekleştiğinde, bir memecoin için onaylanan ilk spot ETF olacak. Bakalım Elon Musk etkisi ETF’den sonra nasıl olacak!
Küresel risk iştahı ve kriptoya yansımaları
Borsalarda son dönemde görülen satış baskısı, özellikle teknoloji hisselerindeki aşırı değerleme endişeleriyle birleşince riskli varlıklardan kaçışı hızlandırdı. Ancak kripto piyasasının doğasında yer alan esneklik, bu tür dalgalanmaların uzun vadeli yatırımcılar için fırsat yaratabileceğini de hatırlatıyor. Nitekim Bitcoin ve Ethereum ETF’lerinde yeniden pozitif akışların başlaması, piyasada dip arayışının sürdüğünü işaret ediyor. ABD hükümetinin kapanmasıyla veri akışının kesintiye uğraması, yatırımcıların yön bulmakta zorlandığı bir dönemi beraberinde getirdi
En büyük soru: “Bundan sonra ne olacak?”
Ekim ayı kripto paralar için rekorların tekrarlandığı bir ay mı olacak diye konuşulurken piyasalarda beklenmedik bir düzeltme yaşandı. Büyük ölçüde kar realizasyonu, devam eden regülasyonlar ve küresel ekonomik koşullardaki değişimlerin etkisiyle kripto para piyasasının değeri yaklaşık %18 azaldı. Analistlerin yıl sonu tahminleri için ikiye bölündüğü bu günlerde Bitcoin için öngörüler aşağı yönlü revize edilirken, cuma günü JPMorgan’dan piyasalara umut veren bir değerlendirme geldi. Banka analistleri, Bitcoin’in altına göre değerinin çok altında fiyatlandığını belirterek, teorik hedef değerini 170.000 dolar olarak açıkladı. Şimdi piyasanın gözü, bu iddialı tahminin ne zaman ve hangi yönde revize edileceğinde. Bitcoin’in 98.000-102.000 aralığında tutunamaması halinde fiyatın bir süre 92.000-100.000 bandında seyretmesi mümkün. Ancak 102.000 üzerinde kalıcılık sağlanırsa hedef yeniden 108-112-120 bin dolar seviyeleri olabilir.
Piyasada spekülasyonlar, tahminler ve öngörüler her zaman var olacak. Bugün yaşanan kayıplara rağmen Bitcoin ve kripto paralar giderek daha fazla kabul gören bir yatırım alanı haline geliyor. Her zaman vurguladığımız gibi, yatırım kararları alınırken piyasa şartları, makroekonomik gelişmeler ve riskler dikkatle değerlendirilmelidir.
|Borsa
|10.789,03
|-1,24 %
|Dolar
|42,2331
|0,00 %
|Euro
|48,8343
|-0,01 %
|Euro/Dolar
|1,1563
|-0,01 %
|Altın (GR)
|5.581,56
|2,71 %
|Altın (ONS)
|4.111,52
|0,00 %
|Brent
|63,9700
|0,03 %