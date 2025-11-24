Bitcoin dalgalandı, ETF rüzgârı hız kesmiyor
Kripto para piyasaları son haftalarda makroekonomik baskıların ve belirsizliklerin etkisiyle sert bir dalgalanma döneminden geçiyor. ABD’den gelen güçlü istihdam verileri, enflasyonla mücadelenin henüz tamamlanmadığını bir kez daha hatırlatarak riskli varlıklardan kaçışı hızlandırdı. Bitcoin’in yedi ayın en düşük seviyesi olan 80.600 geri çekilmesi, piyasaların ne kadar hassas bir dengede durduğunu da ortaya koyuyor. Piyasa değerindeki daralma ve korku endeksinin “aşırı korku” bölgesinde kalması, yatırımcı duyarlılığındaki zayıflamayı teyit ediyor.
Tabloyu yalnızca fiyat geri çekilmesi üzerinden okumak, kripto piyasasının yapısal dönüşümü gözden kaçırmak olur. Bugün içinde bulunduğumuz dönem, kısa vadeli baskılardan çok daha fazlasını ifade ediyor: Kripto varlıkların geleneksel finansla entegrasyonunu hızlandıran ETF devrimi artık geri döndürülemez bir rotaya girmiş durumda.
ETF akışlarında belirgin ayrışma
Son haftalarda kripto ETF’lerinde gerçekleşen çıkışlar, yüzeyde olumsuz bir tablo sunsa da daha derin bir okuma yapmak gerekiyor. Bitcoin ETF’lerinden Kasım başından bu yana 3,79 milyar dolarlık çıkış yaşanması, volatil dönemlerde yatırımcıların likiditeye yönelme refleksiyle örtüşüyor. Ethereum ETF’lerindeki 1,79 milyar dolarlık çıkış da benzer bir davranış eğilimini teyit ediyor.
Genel baskıdan sıyrılmayı başaran ETF’ler de var. Lansmanından bu yana her gün pozitif akış kaydeden Solana ETF’lerinin toplam girişinin 500 milyon dolara yaklaşması, yatırımcıların yeni nesil ağlara yönelik iştahının ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Litecoin ve Hedera ETF’lerindeki sınırlı fakat istikrarlı girişler de altcoin tabanlı ETF’lerin varlık sınıfı olarak olgunlaşmaya başladığını ve artık genişleyen kurumsal portföylerin doğal bir bileşeni haline geldiğini ortaya koyuyor.
Kripto varlık ETF’lerinde lansman tarihi itibari ile yatırımcının dikkatini çeken bir başka ETF, Canary Capital’ın geliştirdiği XRPC ETF’i. Borsada ilk işlem gününü 58 milyon dolarlık hacimle tamamladı. Bu performans, piyasaya sürülen yaklaşık 900 ETF içerisinde en güçlü ilk gün hacmi olarak kayda geçti. Ardından, Bitwise’ın NYSE üzerinde işlem görmeye başlayan kendi XRP ETF’i de bu ivmeyi destekledi. Her iki ürünün birlikte yarattığı giriş dalgası sayesinde, XRP tabanlı ETF’lere toplam net giriş 400 milyon doları aşarak yatırımcı ilgisinin ne kadar yoğun olduğunu ortaya koydu.
Kurumsal yarış kızışıyor: BlackRock ve VanEck sahada
ETF ekosistemindeki rekabet yalnızca yatırımcı davranışıyla değil, aynı zamanda ürün tasarımlarındaki inovasyonla da şekilleniyor. Büyük kurumsal oyuncuların attığı adımlar, kripto piyasalarının geleceği için önemli sinyaller veriyor.
BlackRock’ın Delaware’de bir staked Ethereum ETF’i için adım atması, kurumların yalnızca spot ETF’lerle yetinmeyeceğini gösteriyor. ETHA’nın Temmuz’dan bu yana topladığı 13 milyar doları aşan giriş dikkate değer. SEC’in kripto tabanlı ürünlere daha net ve standartlaştırılmış bir çerçeve sunmaya başlaması, bu tür yeniliklerin önünü açan en kritik unsur.
VanEck’in Solana staking özellikli VSOL ETF’iyle pazara adım atması ise rekabetin yalnızca Bitcoin ve Ethereum düzeyinde kalmayacağını kanıtlıyor. Üstelik VanEck, bu fonun yönetim ücretini 17 Şubat’a kadar veya fon 1 milyar dolar büyüklüğe ulaşana dek sıfırlayarak oldukça agresif bir strateji benimsediğini gösteriyor. Dolayısıyla burada yalnızca maliyet avantajı değil, aynı zamanda piyasada konumlanma savaşının ilk sinyallerini de görüyoruz.
Grayscale’in ETF formatına dönüşmesi beklenen Dogecoin ürünü de bu rekabetin daha da genişleyeceğine işaret ediyor. Memecoin olarak doğan Dogecoin’in ETF’e dönüşmesi artık bu tür varlıkların da kurumsal yatırımcılar için bir seçenek haline geldiğini gösteriyor.
Kripto piyasası dalgalı ancak ETF ekosistemi genişliyor
Piyasadaki dalgalanmalar elbette önemli; ancak kripto paraların esas hikayesi bugün fiyat grafiklerinin ötesinde yazılıyor. Kurumsal ürün çeşitliliği, regülasyon tarafında hızlanan adımlar ve yatırımcı davranışındaki derinleşme, ekosistemin yapısal olarak büyüdüğünü ortaya koyuyor. Özellikle SEC’in yeni dönemdeki pozitif ve iyimser yaklaşımı, kurumsal ilginin güçlenmesi, ETF ürünlerinin çeşitlenmesi ve büyük finans kuruluşlarının agresif inovasyon yarışı, kripto ekosisteminde dönüşümün sinyali. Geriye kalan tek şey, Bitcoin ve altcoinlerde toparlanma ve likiditenin güçlenmesi.
|Borsa
|10.922,86
|-0,52 %
|Dolar
|42,4369
|0,16 %
|Euro
|48,9160
|-0,07 %
|Euro/Dolar
|1,1517
|-0,08 %
|Altın (GR)
|5.552,10
|0,00 %
|Altın (ONS)
|4.069,03
|-0,20 %
|Brent
|61,9300
|-1,12 %