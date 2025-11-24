Bitcoin dalgalandı, ETF rüzgârı hız kesmiyor

Kripto para piyasaları son haftalarda makroekonomik baskıların ve belir­sizliklerin etkisiyle sert bir dalgalan­ma döneminden geçiyor. ABD’den gelen güç­lü istihdam verileri, enflasyonla mücadele­nin henüz tamamlanmadığını bir kez daha hatırlatarak riskli varlıklardan kaçışı hızlan­dırdı. Bitcoin’in yedi ayın en düşük seviyesi olan 80.600 geri çekilmesi, piyasaların ne ka­dar hassas bir dengede durduğunu da ortaya koyuyor. Piyasa değerindeki daralma ve kor­ku endeksinin “aşırı korku” bölgesinde kal­ması, yatırımcı duyarlılığındaki zayıflamayı teyit ediyor.

Tabloyu yalnızca fiyat geri çekilmesi üze­rinden okumak, kripto piyasasının yapısal dö­nüşümü gözden kaçırmak olur. Bugün için­de bulunduğumuz dönem, kısa vadeli baskı­lardan çok daha fazlasını ifade ediyor: Kripto varlıkların geleneksel finansla entegrasyonu­nu hızlandıran ETF devrimi artık geri döndü­rülemez bir rotaya girmiş durumda.

ETF akışlarında belirgin ayrışma

Son haftalarda kripto ETF’lerinde gerçek­leşen çıkışlar, yüzeyde olumsuz bir tablo sun­sa da daha derin bir okuma yapmak gerekiyor. Bitcoin ETF’lerinden Kasım başından bu ya­na 3,79 milyar dolarlık çıkış yaşanması, volatil dönemlerde yatırımcıların likiditeye yönelme refleksiyle örtüşüyor. Ethereum ETF’lerinde­ki 1,79 milyar dolarlık çıkış da benzer bir dav­ranış eğilimini teyit ediyor.

Genel baskıdan sıyrılmayı başaran ETF’ler de var. Lansmanından bu yana her gün pozitif akış kaydeden Solana ETF’lerinin toplam giri­şinin 500 milyon dolara yaklaşması, yatırım­cıların yeni nesil ağlara yönelik iştahının ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Litecoin ve Hedera ETF’lerindeki sınırlı fakat istikrarlı girişler de altcoin tabanlı ETF’lerin varlık sı­nıfı olarak olgunlaşmaya başladığını ve artık genişleyen kurumsal portföylerin doğal bir bi­leşeni haline geldiğini ortaya koyuyor.

Kripto varlık ETF’lerinde lansman tari­hi itibari ile yatırımcının dikkatini çeken bir başka ETF, Canary Capital’ın geliştirdi­ği XRPC ETF’i. Borsada ilk işlem gününü 58 milyon dolarlık hacimle tamamladı. Bu per­formans, piyasaya sürülen yaklaşık 900 ETF içerisinde en güçlü ilk gün hacmi olarak kay­da geçti. Ardından, Bitwise’ın NYSE üzerinde işlem görmeye başlayan kendi XRP ETF’i de bu ivmeyi destekledi. Her iki ürünün birlikte yarattığı giriş dalgası sayesinde, XRP taban­lı ETF’lere toplam net giriş 400 milyon dola­rı aşarak yatırımcı ilgisinin ne kadar yoğun ol­duğunu ortaya koydu.

Kurumsal yarış kızışıyor: BlackRock ve VanEck sahada

ETF ekosistemindeki rekabet yalnızca ya­tırımcı davranışıyla değil, aynı zamanda ürün tasarımlarındaki inovasyonla da şekilleniyor. Büyük kurumsal oyuncuların attığı adımlar, kripto piyasalarının geleceği için önemli sin­yaller veriyor.

BlackRock’ın Delaware’de bir staked Ethe­reum ETF’i için adım atması, kurumların yal­nızca spot ETF’lerle yetinmeyeceğini gösteri­yor. ETHA’nın Temmuz’dan bu yana topladığı 13 milyar doları aşan giriş dikkate değer. SE­C’in kripto tabanlı ürünlere daha net ve stan­dartlaştırılmış bir çerçeve sunmaya başlaması, bu tür yeniliklerin önünü açan en kritik unsur.

VanEck’in Solana staking özellikli VSOL ETF’iyle pazara adım atması ise rekabetin yal­nızca Bitcoin ve Ethereum düzeyinde kalma­yacağını kanıtlıyor. Üstelik VanEck, bu fonun yönetim ücretini 17 Şubat’a kadar veya fon 1 milyar dolar büyüklüğe ulaşana dek sıfırlaya­rak oldukça agresif bir strateji benimsediğini gösteriyor. Dolayısıyla burada yalnızca maliyet avantajı değil, aynı zamanda piyasada konum­lanma savaşının ilk sinyallerini de görüyoruz.

Grayscale’in ETF formatına dönüşmesi beklenen Dogecoin ürünü de bu rekabetin da­ha da genişleyeceğine işaret ediyor. Memeco­in olarak doğan Dogecoin’in ETF’e dönüşmesi artık bu tür varlıkların da kurumsal yatırımcı­lar için bir seçenek haline geldiğini gösteriyor.

Kripto piyasası dalgalı ancak ETF ekosistemi genişliyor

Piyasadaki dalgalanmalar elbette önemli; ancak kripto paraların esas hikayesi bugün fi­yat grafiklerinin ötesinde yazılıyor. Kurumsal ürün çeşitliliği, regülasyon tarafında hızlanan adımlar ve yatırımcı davranışındaki derinleş­me, ekosistemin yapısal olarak büyüdüğünü or­taya koyuyor. Özellikle SEC’in yeni dönemdeki pozitif ve iyimser yaklaşımı, kurumsal ilginin güçlenmesi, ETF ürünlerinin çeşitlenmesi ve büyük finans kuruluşlarının agresif inovasyon yarışı, kripto ekosisteminde dönüşümün sinya­li. Geriye kalan tek şey, Bitcoin ve altcoinlerde toparlanma ve likiditenin güçlenmesi.