MASAK’tan kripto sektörüne yönelik yol haritası
Dünya ile birlikte Türkiye’de de kripto paralar son yıllarda yalnızca yatırımcıların ve finansal piyasaların değil, aynı zamanda düzenleyici kuruluşların da yakın takibinde. Yatırımcı sayısındaki artış, işlem hacimlerinin büyümesi ve kripto paraların küresel finans sistemindeki artan rolü, denetim mekanizmalarının güçlendirilmesini zorunlu kılıyor. Türkiye’de bu süreci şekillendiren en önemli kurumlar Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK).
Son olarak MASAK tarafından 30 Eylül’de yayımlanan rehber güncellemeleriyle kripto varlık hizmet sağlayıcılarının (KVHS) yükümlülükleri daha da netleşti. Bu gelişmeler, sektörün daha şeffaf ve güvenilir bir yapıya kavuşması ve Türkiye’nin uluslararası standartlarla uyumlu bir ekosistem inşa etmesi açısından kritik önemde.
KVHS tanımı ve sorumlulukları
MASAK, kripto varlık hizmet sağlayıcı (KVHS) tanımını da güncelledi. Artık yalnızca platformlar değil, saklama kuruluşları ve kripto varlıkların ilk satışı veya dağıtımını yapan şirketler de MASAK yükümlüsü sayılıyor. Ancak esas önemli değişiklik, 2024 yılı sonunda kripto varlık hizmet sağlayıcılarının “finansal kuruluş” tanımı içine alınmasıyla gerçekleşti.
KVHS’ler, müşterinin tanınması yükümlülüğü (KYC) kapsamında işlem yaptırmadan önce kimlik tespitini tamamlamak zorunda. KVHS’ler ayrıca sürekli iş ilişkisi, işlem tutarları, şüpheli işlem durumu ve gerçek faydalanıcının tespiti gibi diğer tedbirleri de alacak. Bununla birlikte, işlem yapan kullanıcılar ile sözleşme yapılması, uzaktan kimlik tespiti ve müşteri bilgilerinin doğrulanması gibi süreçler de KVHS sorumluluğunda olacak.
Travel Rule’un önemi
Güncellenen rehberlerde kripto transferlerinde gönderici ve alıcı bilgilerini zorunlu kılan Travel Rule’a ilişkin detaylar da net bir şekilde ifade ediliyor. KVHS’ler kendi platformları üzerinden yapılan kripto transferlerinde gönderici ve akıcı bilgilerini almak zorunda. Bu yükümlülük, Mali Eylem Görev Gücü FATF’nin (Financial Action Task Force) yaklaşımı ile uyumlu şekilde kurgulanmış. Böylece sektörde şeffaflık ve rol paylaşımı daha belirgin hale gelecek.
Uzaktan kimlik tespiti kriterleri
13 Mart 2025 itibariyle kripto varlık hizmet sağlayıcılarının yeni müşteri kabulünde, uzaktan kimlik tespiti süreçlerinde risk temelli yaklaşıma dayalı sıkılaştırılmış tedbirlerin uygulanması zorunlu hale geldi. Bu kapsamda kimlik doğrulama işlemleri yalnızca görüntülü görüşme ile sınırlı değil, canlılık testi, görüntülü doğrulama veya diğer yüksek güvenlikli yöntemler de kullanılabilecek. Amaç, müşterinin kimliğinin gerçeğe uygun biçimde tespit edilmesi ve işlemlerde gerçek faydalanıcının belirlenmesi. Bu uygulamalar, kara para aklama ve yasa dışı faaliyetlerin önlenmesine karşı güçlü bir koruma sağlarken, süreçte standartlaşma getirecek.
Uyum görevlileri için yeni lisanslama sistemi
Bir diğer önemli gelişme, uyum görevlileri için getirilen lisanslama ve sınav sistemi oldu. 25 Aralık 2025’ten itibaren uyum görevlisi veya yardımcısı olarak görev yapacak kişilerin MASAK tarafından yetkilendirilmiş ve sicile kayıtlı olması gerekecek. İlk yetkilendirme sınavı 18 Ekim 2025’te yapılacak. Başarılı adaylar Uyum Görevlisi Lisansı alabilecek, ayrıca lisans sahipleri her üç yılda bir yenileme eğitimine katılacak.
Türkiye için fırsatlar
Bu düzenlemeler yalnızca zorunluluk olarak değil, sektörün güvenli bir şekilde gelişmesi açısından fırsat olarak da değerlendirilmeli. Düzenlemeler sektörün olgunlaşması, uluslararası standartlarla uyumlu hale gelmesi ve yatırımcı güveninin güçlenmesi için kritik bir zemin hazırlıyor. Kripto varlık piyasasında güven tesisi, küresel yatırımcıların Türkiye’ye bakışını da olumlu yönde etkileyecektir. Güçlü bir uyum altyapısı, ülkemizi yalnızca kullanıcıların değil, aynı zamanda küresel sermayenin de güven duyduğu bir pazar haline getirebilir.
Kripto varlık ekosisteminde güven inşa etmek, hem yatırımcıların korunması için hem de sektörün sürdürülebilir büyümesi açısından kritik. MASAK düzenlemeleri, bu yönde atılmış kararlı adımlar olarak değerlendirilmelidir. Bu süreç kısa vadede bazı zorluklar getirse de uzun vadede Türkiye’nin kripto ekosistemi için güçlü bir temel oluşturacaktır.
Ancak, dünyada hızla büyüyen bu sektörün ülkemizde de yeni fırsatlar sunabilmesi için alınacak tedbirlerde dengenin korunması büyük önem taşıyor.
