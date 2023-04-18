Dolar kuru bugün ne kadar? (18 Nisan 2023 Dolar - Euro fiyatları)
18 Nisan 2023 sabahında Dolar 18 Nisan 2023 sabahında 19,40 lira bandının hemen altında, Euro ise 21,21 civarında işlem görüyor.
Haber Merkezi
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Serbest piyasada 19,3960 liradan alınan dolar 19,3980 liradan satılıyor. 21,2240 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 21,2260 lira olarak belirlendi.
Spot piyasada güncel döviz satış fiyatları;
- Dolar 19,3981 lira
- Euro 21,2190 lira
- İngiliz Sterlini 24,0870 lira
- İsviçre Frangı 21,6212 lira
- Japon Yeni 0,1442 lira
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