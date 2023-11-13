Dolar kuru tarihi seviyelerde

Cuma günü yükseliş eğiliminde seyir izleyen dolar/TL, günü yüzde 0,33 artışla 28,5598'den tamamladı.

Dolar/TL, haftaya da değer kazancıyla başlamasının ardından şu sıralarda yüzde 0,1 primle 28,5890'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 30,5950'den, sterlin/TL de yüzde 0,2 yükselişle 34,9800'den satılıyor.

Dolar endeksi ise üst üste dört işlem günlük yükseliş serisini cuma günü sonlandırırken şu sıralarda önceki kapanışının hemen altında 105,8 seviyesinde dengelendi.