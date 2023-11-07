Dolar ve avro bugün kaç TL? (7 Kasım 2023 güncel kur)
Dolar TL kuru 28,5 lira seviyesinde seyretmeye devam ediyor. Avro da 30,48'ten işlem görüyor.
Haber Merkezi
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İstanbul serbest piyasada dolar 28,4680 liradan, avro 30,4890 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 28,4660 liradan alınan dolar, 28,4680 liradan satılıyor. 30,4870 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 30,4890 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 28,4410 lira, avronun satış fiyatı ise 30,5830 lira olmuştu.