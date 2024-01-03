Dolar ve avro kuru tarihi seviyelerde (3 Ocak 2024 güncel döviz kuru)
Dolar kuru 30 liraya yakın seyretmeye devam ederken, avro 32,6'dan işlem görüyor.
Haber Merkezi
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İstanbul serbest piyasada dolar 29,7890 liradan, avro 32,6300 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 29,7870 liradan alınan dolar, 29,7890 liradan satılıyor. 32,6280 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 32,6300 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 29,7290 lira, avronun satış fiyatı ise 32,6010 lira olmuştu.