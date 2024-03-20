Dolar ve avroda güncel rakamlar (20 Mart 2024 döviz kurları)
Yerel seçimlerden önce dövizdeki yukarı yönlü sınırlı hareket devam ediyor. 20 Mart 2024 güncel döviz kuruna göre dolar 32,3'ten, avro ise 35,2'den işlem görüyor.
Haber Merkezi
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İstanbul serbest piyasada dolar 32,3860 liradan, avro 35,2460 liradan güne başladı.
Dolar kaç TL?
Serbest piyasada 32,3840 liradan alınan dolar, 32,3860 liradan satılıyor.
Avro kaç TL?
35,2440 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 35,2460 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 32,3440 lira, avronun satış fiyatı ise 35,1230 lira olmuştu.