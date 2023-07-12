Dolar ve euro güne nasıl başladı? ( 12 Temmuz 2023 döviz açılış fiyatları)
İstanbul serbest piyasada dolar 26,1150 liradan, avro 28,7870 liradan güne başladı.
Haber Merkezi
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İstanbul serbest piyasada dolar 26,1150 liradan, avro 28,7870 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 26,1130 liradan alınan dolar, 26,1150 liradan satılıyor. 28,7850 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 28,7870 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 26,1090 lira, avronun satış fiyatı ise 28,6780 lira olmuştu