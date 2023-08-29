Dolar ve euro güne nasıl başladı? ( 29 Ağustos 2023 döviz açılış fiyatları)
İstanbul serbest piyasada dolar 26,5370 liradan, avro 28,7190 liradan güne başladı.
Haber Merkezi
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İstanbul serbest piyasada dolar 26,5370 liradan, avro 28,7190 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 26,5350 liradan alınan dolar, 26,5370 liradan satılıyor. 28,7170 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 28,7190 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 26,5650 lira, avronun satış fiyatı ise 28,7290 lira olmuştu
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