Dolarda yükseliş sürüyor: Rekor tazeledi

İş dünyası kur seviyesinin enflasyonun oldukça altında kaldığını belirterek, ihracatçıların rekabetçiliğini kaybettiğine dikkat çekti. TİM Başkanı Mustafa Gültepe, kur ile enflasyon arasında en az 5 puanlık makasın aşılmaması gerektiğini söyleyerek, dolar/TL seviyesinin de bugün en az 37 olması gerektiğinin altını çizdi.

Açıklamaların ardından dolar bugün 33 seviyesini aşarak rekor tazeledi. Euro/TL kuru da 36 seviyesine çok yaklaşmış durumda. Sterlin/TL kuru ise 42,69’a ulaştı.

İngiliz bankası HSBC stratejistleri, Dolar/TL tahminini Mart ayında yukarı yönlü revize etmiş; 2024 yılı için Dolar/TL tahminini 33'ten 36'ya yükseltmişti. Bankanın analizinde değer kaybının beklenenden daha hızlı olduğu belirtilmişti.