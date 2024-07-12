Dolarda yükseliş sürüyor: Rekor tazeledi
Türk Lirası'nın değer kaybı devam ederken, Dolar/TL kuru ilk kez 33’ü aştı. TL’nin dolar karşısında bu yılki değer kaybı yüzde 11’den fazla oldu. Euro ise yüzde 0.20 yükseliş yaşayarak 35,87 liradan alıcı buluyor.
İş dünyası kur seviyesinin enflasyonun oldukça altında kaldığını belirterek, ihracatçıların rekabetçiliğini kaybettiğine dikkat çekti. TİM Başkanı Mustafa Gültepe, kur ile enflasyon arasında en az 5 puanlık makasın aşılmaması gerektiğini söyleyerek, dolar/TL seviyesinin de bugün en az 37 olması gerektiğinin altını çizdi.
Açıklamaların ardından dolar bugün 33 seviyesini aşarak rekor tazeledi. Euro/TL kuru da 36 seviyesine çok yaklaşmış durumda. Sterlin/TL kuru ise 42,69’a ulaştı.
İngiliz bankası HSBC stratejistleri, Dolar/TL tahminini Mart ayında yukarı yönlü revize etmiş; 2024 yılı için Dolar/TL tahminini 33'ten 36'ya yükseltmişti. Bankanın analizinde değer kaybının beklenenden daha hızlı olduğu belirtilmişti.