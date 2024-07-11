İhracatçıdan dolar kuru mesajı: En az 37 TL olmalı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, bugün ihracatta ilk yarı değerlendirme toplantısındaki konuşmasında döviz kuruna dair mesajlar verdi.

Gültepe, kur, enflasyon ve girdi maliyetlerinin paralel ilerlemesi gerektiğini belirterek Türkiye'nin dolar bazında rakiplerinden en az yüzde 40 daha pahalı olduğunu kaydetti.

"Türkiye'nin ihracatta rekabet gücü zayıflıyor. Üretim ve ihracata dayalı büyüme hikayesinden bahsetmek mümkün değil" diyen Gültepe, kur ile enflasyon arasındaki farkın 5 puanı aşmaması gerektiğini söyledi.

TİM başkanı, doların bugün en az 37 TL seviyesinde olması gerektiğini ifade etti.

Dolar yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 10 artarken, enflasyondaki artış yüzde 20'yi buldu. Dolar bugün 32,9 seviyesinde işlem görüyor.