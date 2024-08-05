Doların ateşi yükseldi! Dolar, Euro ne kadar? (5 Ağustos Pazartesi Güncel Döviz Kurları)

ABD'deki resesyon ihtimallerinin güçlenmesi açılışta Dolar/TL'de yeni rekoru getirdi. İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Döviz kurlarındaki hareket bugünde devam ediyor.

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 33,34 seviyesinden işlem görüyor. Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen dolar/TL, günü bir önceki kapanışına göre yüzde 0,30 artışla 33,2052'den tamamladı.

Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe de yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,42 artışla 33,3434'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,70 yükselişle 36,4830'dan sterlin/TL yüzde 0,2 artışla 42,6700'dan satılıyor.

Dolar endeksi şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalışla 102,80 seviyesinde bulunuyor.

ABD'de ekonomik aktivitenin öngörülenden daha sert yavaşlayabileceği endişesi varlık fiyatlarında sert dalgalanmalara neden oluyor.

Resesyon endişeleriyle güvenli liman varlıklara olan talep güçlenirken, yüzde 3,72'ye inerek 29 Haziran 2023'ten bu yana en düşük seviyeyi test eden ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi daha sonra yüzde 3,73 seviyelerinde dengelendi. Bu gelişmelerle dolar endeksi, 102,9 seviyelerine geriledi.

Analistler, resesyon endişeleri ile jeopolitik gelişmelerin yatırımcıların odağında olmaya devam edeceğini söyledi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ay 50 baz puan faiz indireceğine kesin gözüyle bakılırken, analistler, bankanın piyasalardaki endişeyi yatıştırmak için acil toplantı yapabileceği ihtimalinin bulunduğunu ifade ediyor.

Bugün Avrupa ve ABD'de açıklanacak hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ile Sentix yatırımcı güven endeksinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 103,5 seviyesinin direnç, 102 seviyesinin ise destek bölgesi olarak öne çıktığını kaydetti.