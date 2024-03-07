Dolar/TL 31,84 seviyesinden işlem görüyor
Dolar/TL, güne değer kazancıyla başlamasının ardından 31,8430 seviyesinden işlem görüyor.
Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,6 artışla 31,7723'ten tamamladı.
Dolar/TL, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla yüzde 0,2 yükselişle 31,8430'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yatay seyirle 34,6820, sterlin/TL önceki kapanışının hemen üzerinde 40,5480'den satılıyor.
Düşüş eğilimini üst üste 5'inci işlem gününe taşıyan dolar endeksi, şu sıralarda yüzde 0,2 azalışla 103,2 seviyesinde bulunuyor.
Bu konularda ilginizi çekebilir