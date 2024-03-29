Dolar/TL bugün ne kadar? (29 Mart 2024 dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL yeni güne 32,3750 liradan başladı. Euro fiyatları da 34,9780TL seviyesinde seyrediyor. Dolar - Euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? İşte 29 Mart 2024 Cuma gününe ilişkin döviz kuru fiyatları..
Haber Merkezi
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İstanbul serbest piyasada dolar 32,3750 liradan, avro 34,9800 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 32,3730 liradan alınan dolar, 32,3750 liradan satılıyor. 34,9780 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 34,9800 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 32,3170 lira, avronun satış fiyatı ise 34,9140 lira olmuştu.