Dolar/TL yeni zirveye ulaştı

Serbest piyasada 32,0930 liradan alınan dolar, 32,0950 liradan satılıyor. 35,0740 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 35,0760 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 32,0530 lira, avronun satış fiyatı ise 34,9800 lira olmuştu.

Cari açıkta belirgin düşüş eğilimi

Hazine bu hafta dört ihale ile yaklaşık 41 milyar TL borçlandı. Dün açıklanan ödemeler dengesi verileri, cari açığın belirgin düşüş eğilimine girdiğini gösterdi.

Hazine martta 94,6 milyar TL iç borç servisine karşılık 87,1 milyar TL'si piyasadan 131,8 milyar TL iç borçlanma hedefliyor. Hazine önümüzdeki hafta altı borçlanma daha gerçekleştirecek. İç piyasada altına dayalı borçlanma da yapılacak.