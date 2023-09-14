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Euro 29 TL'yi geçti: Dolar 27 TL sınırına dayandı

Dolar ve Euro'da yaşanan hareketlilik devam ediyor. 27 TL sınırına dayanan Dolar kuru bugüne 26,94'ten başladı, 29 TL'yi geçen Euro ise 29,02 TL'den işlem görüyor.

Haber Merkezi
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Merkez Bankası'nın faizi önce 650 baz puan, ardından 250 baz puan daha yükseltme kararına rağmen artan döviz kurunda geçen hafta 750 baz puanlık daha faiz artışı yapıldı.

Karardan sonra düşüş yaşayan, ardından tekrar yukarı yönlü ivme yakalayan döviz kurunda hareketlilik devam ediyor

Haftaya 26,75 TL'den başlayan Dolar kuru bugüne 26,94'ten başladı.

28,79'dan haftaya giren Euro ise 29,02 TL'den işlem görüyor.

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