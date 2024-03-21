Faiz kararının ardından dolar ve Euro'da sert düşüş
Merkez Bankası'nın faizi 500 baz puan artırarak yüzde 50'ye çıkarmasının ardından dolar kurunda yaklaşık 35 kuruş, Euro kurunda ise yaklaşık 45 kuruşluk düşüş yaşandı.
Haber Merkezi
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Merkez Bankası (TCMB), bugünkü Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında sürpriz yaparak seçim öncesinde politika faizini 500 baz puanlık artışla yüzde 50'ye yükseltti.
Bugüne dolar 32,41 TL'den başlarken, Euro ise 35,55 TL'den başlamıştı. TCMB'nin 500 baz puanlık sürpriz faiz artırım kararı sornasında dolar kuru yüzde 0,44 düşüşle 32,23 TL'ye geriledi
Euro ise 35,24 TL'ye geriledi.
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