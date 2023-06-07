Kurdaki hareketlilik neyi işaret ediyor?

Reuters'ın görüşlerine başvurduğu toplam dört işlemci de TL'nin değerinin piyasa koşullarında belirlendiği bir yapıya doğru gidişin adımlarını döviz piyasasında görmeye başladıklarını TCMB'nin rezerv kayıplarının da geçen hafta itibarıyla durduğuna dikkat çektiler.

Başta döviz olmak üzere son yıllardaki politikalar sürdürülemez olduğu için eleştiriliyordu. Uluslararası yatırımcılardan kabul görmeyen uygulamaların başında döviz politikasının kamu tarafından belirlenmesi de geliyor.

Bir işlemci, "Yapılması gereken çok düzenleme ve değişiklik var ancak gittiğimiz sonuç her geçen gün daha da netleşiyor. TL'nin değerinin piyasa koşullarında belirlenmesine doğru gidiyoruz. Otoriteler döviz piyasasında bence bunun sinyallerini veriyor" dedi.

Rezervlerde toparlanma başladı

Bankacılara göre TL'nin yeniden serbest hareket etmeye başlamasıyla rezervler toparlanmaya başladı.

Bir başka bankacı, "Dolar/TL'nin seçim öncesi daha düşük seviyelerde tutulmasında TCMB rezervlerin belirgin kullanımı sona ermiş görünüyor" derken bir aynı bilgiyi doğrulayan bir başka işlemci ise "Geçen haftayı gösterecek verilerin yarın açıklanmasıyla net ve brüt rezervlerin artmasını bekliyoruz" dedi.

Aynı bankacı, 120 milyar doların üzerindeki KKM'nin rezervler açısından çok büyük bir risk olduğuna dikkat çekerek, "KKM çıkışları olmaz ise rezervler önümüzdeki aylar boyunca artabilir ancak TCMB'nin kendine ait rezervlerinin pozitife geçmesi çok uzun zaman alacak" dedi.

Dolar/TL kamu kontrollü bir yapı ile seçim öncesindeki dar bantta işlem gördüğü yatay seyirden tamamen uzaklaşıyor. Bankacılar, kamunun yön belirleyici olduğu ve rezervler ile seçim öncesi olması gerekenden daha değerli tutulan TL'nin normalleşme sinyalleri ile değer kaybettiğine dikkat çekiyor.