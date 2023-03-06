Piyasalarda son durum: Dolar/TL kuru ne kadar oldu?

Güniçinde takip edilecek diğer gündem maddeleri arasında Merkez Bankası'nın aylık fiyat gelişmeleri raporu, reel efektif döviz kuru endeksi, Hazine ihaleleri ile Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısı yer alıyor.

Siyaset gündemini hareketlendiren en önemli gelişme Akşener'in ittifak masasında yaşadığı hoşnutsuzluğu ifade etmesiyle ortaya çıktı. Akşener masanın geri kalanına oldukça sert ifadeler içeren bir açıklama yaptı ve aday konusunda "dayatmaya" gelmeyeceğini söyledi.

Altılı Masa'da yaşanan bi sorunun ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise sürece "oturdular, konuştular ve dağıldılar" derken, muhalefette yaşananlardan bağımsız Cumhur ittifalının yol haritası üzerinden çalışmalara devam ettiğini söyledi.

Hazine ihaleleri

Hazine yedi ihale ve bir sukuk ihracı ile 60 milyar TL borçlanma planladığı Mart ayı borçlanma programına bugün başlayacak. Bugün dokuz ay vadeli kuponsuz tahvilin yeniden ihracı ile 10 yıl vadeli sabit kuponlu gösterge tahvilin yeniden ihracı gerçekleşecek. Bankaların tahvil yükümlülükleri nedeniyle bugün uzun vadeli ihaleye yoğun talep bekleniyor.

Öte yandan deprem ve sonrasındaki sürecin ekonomiye ve döviz piyasasına etkileri de devam ediyor. Ekonomistler ve ekonomi yönetimi deprem öncesindeki tahminlerinde, Mayıs'ta planlanan seçimlerde enflasyonun %40 ya da biraz altında olmasını öngörüyordu. Deprem bu öngörüyü yaklaşık 5 puan yukarı taşıdı. Yeni tahmin %45 civarında oluşurken seçim anına ilişkin tahminler arasında %50'ye yakın olanlar da bulunuyor.

Öncü dış ticaret verileri Şubat için deprem kaynaklı ihracat kaybının 1.5 milyar dolar olduğunu gösterdi. Altın ve enerji ithalatı öncülüğünde artan dış ticaret açığı Şubat'ta 12.2 milyar dolara ulaştı.

TL bu dönemde oldukça yatay seyrederken "istikrarlı kur" olarak da nitelenen mevcut politikada etki ilk 3 haftada rezervlerdeki 8.4 milyar dolarlık düşüşle görünür hale geliyor. Bankacılar yine de depremin mevcut politikayı önemli ölçüde zorladığına dikkat çekiyor.

Dolar/TL'de yeni zirve seviyesi Cuma günü hacimsiz piyasada görülen 18.9515 oldu. Kur bu sabah saat 09.05'te 18.8950/18.9020 seviyesinde.