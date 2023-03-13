Piyasalarda son durum: Dolar/TL ne kadar oldu? (13 Mart 2023)

Merkez Bankası Cuma günü bankalara ilettiği yazı ile ihtiyaç kredilerinde faiz oranına göre menkul kıymet tesisi kapsamına aldı. Buna göre TCMB ihtiyaç kredilnde referans orandan farkına göre %20 ila %90 oranında kademeli tahvil tutma yükümlülüğü getirdi.

TCMB Böylece kurumsal krediler ardından bireysel kredilere de üst sınır belirlemiş oldu. İhtiyaç kredilerinde tahvil karşılığı ayırmadan verilebilecek en yüksek faiz aylık %1.37, yıllık %16.56 oldu.

İhtiyaç kredilerinde faizin %20.62 üzerinde olması halinde %90 tahvil karşılığı ayrılacağından bankacılar bu seviyenin üzerinde kredinin mümkün olmayacağını üst sınırın bu seviye olduğuna dikkat çekiyorlar.

Dolar/TL, bu sabah saat 08.39'da 18.9690/18.9695 seviyesindeydi. Bu seviyeye göre TL depremden bugüne geçen beş haftada dolar karşısında yaklaşık %0.75 değer kaybetti. TCMB "istikrarlı TL" için bu dönemde 9.5 milyar dolar civarında rezerv kaybı yaşadı.

İç veri gündeminde bugün TCMB tarafından açıklanacak ödemeler dengesi istatistikleri yer alıyor. Reuters anketine göre cari işlemler dengesinin yüksek enerji ve rekor altın ithalatı öncülüğünde Ocak ayında 10 milyar dolar açık vermesi beklenirken ekonomistlerin 2023'ün tamamı için tahminlerinin medyanı ise 43.5 milyar dolar açık seviyesinde.

Seçim sonrası kur senaryoları

Wells Fargo tarafından geçen hafta yayımlanan analizde iktidarın seçimi kazanması durumunda dolar/TL'nin seçime kadar 19 civarında dalgalanacağı, devam eden kamu müdahaleleriyle TL'nin dengede kalacağı öngörüldü.

Bankanın dolar/TL tahminleri, iktidarın seçim sonrası görevde kaldığı senaryoda 2023 son çeyrekte 19.50 ve 2024 ortasında ise 20 civarı olarak öngörüldü.

Banka, muhalefetin seçimleri kazandığı senaryoda TL'nin dolar karşısında %20 civarı değer kazancını 2023 ilk yarı sonu itibarıyla yaşayacağını, "kredibilitesi yüksek" politikaların bunu beraberinde getirebileceği söyledi. Wells Fargo muhalefetin seçimi kazandığı senaryoda dolar/TL'nin 2023 yılını 15, 2024 ortasında ise 14 seviyesinde gerileyebileceğini tahmin etti.