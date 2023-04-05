TL’de deprem etkisi devam ediyor: %2.1 değer kaybı

Bugün piyasada takip edilecek iç veri yer almazken 14 Mayıs'ta gerçekleşecek seçimlere yönelik gelişmeler ekonomide getirebileceği değişikler nedeniyle takip ediliyor.

Piyasalarda ayrıca faiz üst sınırlarının kaldırıldığı, vadenin bazı alanlarda bir aya kısaltıldığı kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarında faizin nerede denge bulacağı izleniyor.

Ayrıca seçimler öncesinde yabancı yatırımcıların hükümet ve muhalefet ile yaptığı toplantılar da takip ediliyor.

Bankacılık sektöründe mevduatın %60'ının TL cinsi olması hedefi bulunurken bu orana ulaşamayan bankalar için ise tahvil tutma yükümlülükleri bulunuyor. Mevduat faizleri yüksek montanlı işlemlerde %30'u aşarken, TCMB verileri ortalama mevduat faizinin de enflasyon altında kalmasına rağmen 20 yılın zirvesine yakın olduğunu gösteriyor.

Uygulanan politikalarda kur, kredi, mevduat ve Hazine tahvillerinde yön kamu tarafından belirleniyor. Ekonomi yönetimi kur politikasındaki bu süreci "istikrarlı TL" olarak tanımlıyor. Ancak ihracatçılar rekabetçiliğini kaybettiği için kamudan TL'de yeni değer kayıpları talep ediyor.

Dövize ilgi artırıyor

Mevcut politikalarla dolar/TL'nin kamu tarafından seçim öncesinde olması gerektiğinden daha aşağıda fiyatlandığı ve TL'nin değer kaybetmesi gerektiğine ilişkin artan görüşler dövize ilgiyi artırıyor.

Bankacılar KKM dahil son dönemde atılan tüm adımların döviz talebini azaltma ortak amacı taşıdığını, seçimlere kadar benzer adımların devam edebileceğini öngörüyor.

Öte yandan dün açıklanan dış ticaret verileri ithal tüketime yönelik artan talebi de gösterdi. Tüketim malı ithalatı ilk çeyrekte geçen yıla göre %66 artarak 10.2 milyar dolara yükseldi.

Dış ticaret açığı ilk çeyrekte %31.5 artışla 35 milyar dolara yaklaşırken açığın ana kaynağı olan enerji ithalatı bir önceki aya göre belirgin geriledi.

Mart ayında enerji ithalatı bir önceki yıl aynı döneme göre %28.6 düşüşle 6 milyar dolar oldu. 12 aylık enerji ithalatı 93.1 milyar dolar ile bir önceki aya göre yaklaşık 2.4 milyar dolar düştü. Bu 96.5 milyar dolar ile tarihi zirveye ulaşan enerji ithalatında sert artışlar ardından yaşanan ilk düşüş oldu.

Tahvil fiyatları kazanımlarını korudu

ABD istihdam piyasasında görülen yavaşlama işaretleri yatırımcıların ekonominin seyrine yönelik endişelerini artırırken borsalar bugün yön bulmakta zorlandı, dolar kayıplarını telafi edemedi ve tahvil fiyatları kazanımlarını korudu.

Doları başlıca altı para birimine karşı ölçen dolar endeksi dün %0.5 gerilemesinin ardından bugün 101.43 ile iki ayın yeni dip seviyesini gördü.