Dolar yeni haftaya düşüşle başladı
Dolar fiyatları yeni güne 31,21 TL'den başladı. Yatırımcılar, dolar ve Euro fiyatlarını sorguluyor. Peki, dolar ve Euro haftaya nasıl başladı? Dolar ve Euro 13 Mayıs 2024 gününde serbest piyasada kaç TL'den işlem görüyor? İşte 13 Mayıs günü döviz kurunda son durum…
Dolar/TL kuru yeni haftaya 31,21 TL'den başladı. Euro ise 34,69 TL'den başladı.
Dolar/TL kuru 19 Nisan'dan bu yana 32,70 seviyelerinden 32,20 TL seviyelerine kadar geriledi.
ABD enflasyonu da kurun yönünü belirleyebilecek bir veri olarak çarşamba günü açıklanacak.
Dolar/TL yatırımcıları ABD'de fiyat baskılarının azaldığına işaret arayacak. Bir süredir açıklanan veriler Fed'in faiz indirimini öteleyeceğine dair endişelere yol açmıştı. ABD enflasyonunda beklentiler yüzde 3.6 artması yönünde.