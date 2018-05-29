Dolarda geri dönüş hızlı oldu

29 Mayıs 2018

DÜNYA ONLİNE

Dün TCMB adımları ardından yönünü aşağı çeviren dolar/TL, yurtdışı piyasalardaki artan risk algısı, dolar endeksinin ve petrol fiyatlarının tekrar yükselişe geçmesi sonrasında yukarı doğru hareketlendi.

Merkez Bankası'nın sadeleştirme kararıyla 4.60'lardan 4.55'e gerileyen dolar/TL, bu sabah güne 4.56 seviyelerinde başladıktan sonra öğle saatlerine doğru yönünü yukarı çevirdi. 4.6354 seviyesine kadar yükselen kur, bu seviyelerde kalıcı olmadı ve yeniden düşüşe geçti. Kur, saat 17:08'de yüzde 1'e yakın düşüşle 4,5382 seviyesine kadar geriledi. Bu rakam bugün görülen en düşük seviye oldu. Erken saatlerde 5.31'de işlem gören euro 5.3550'ye kadar yükseldikten sonra aynı dakikada gün içi en düşük seviyesi olan 5.2591'de yer aldı.

Dolar endeksi aynı dakikalarda 95 seviyelerine yakın seyrederken euro da dolar karşısında yüzde 0.5 kayıpla 1.1582'de bulunuyordu.

Dolar/TL piyasa kapanış saatine yakın 4.56, euro/TL 5,28 civarında seyretti.

GCM Menkul Kıymetler Araştırma Uzmanı Enver Erkan, konuyla ilgili olarak, "TL pozitif ayrışıyor, Londra'daki görüşmelerle ilgili bir takım haberler sızmış olabilir. Muhtemelen Londra görüşmeleri pozitif yönde etkiliyor. MB’nin adımlarına rağmen 4,5 seviyesinin altı görülmedi. 4.5'in altına inerse 4.40, sonrasında 4.30 seviyeleri görülebilir. " değerlendirmesinde bulundu.

Parite, 10 ayın dip seviyesinde

Borsada yüzde 1'den fazla kayıp var

Borsa İstanbul, son iki işlem gününde TCMB para politikasındaki sadeleşme, TL’deki toparlanma ve petrol fiyatlarındaki düşüşle güçlü tepki yükselişi gerçekleştirirken, bugün kazançlarının bir kısmını geri veriyor.

Güne temettü ödemelerinin etkisiyle düşüşle başlayan BIST 100 endeksi, bu eğilimini yurtdışı piyasalardaki negatif seyirle birlikte devam ettirerek günün ilk yarısını yüzde 1,38 düşüşle 105.055’den kapattı.

BIST 100’de bugün sadece EREGL hissesindeki temettü ödemesi endeks üzerinde 600 puan üzerinde negatif etki oluştururken, İtalya kaynaklı siyasi sorunlarla birlikte yurtdışı borsalardaki satıcılı seyrin de etkisiyle BIST ilk yarıyı satıcılı kapattı.

BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,13 düşüşle 105.113,38 puandan tamamladı.

Tepki yükselişi yarım kalabilir

İtalya’da hükümetin kurulmaması ve yaşanan siyasi kriz sonrası AB içindeki iki sorunlu ülke olan İtalya ve İspanya tahvillerinde bugünkü çok sert olmak üzere iki haftadır güçlü yükseliş eğilimi yaşanıyor. Ancak güvenli liman olarak görülen ABD ve Almanya tahvil faizlerinde ise aksine riskten kaçış nedeniyle oluşan taleple birlikte düşüşler görülüyor.

Başta Avrupa borsaları olmak üzere yurtdışı borsalarda güçlü satış baskısı yaşanırken, bir süredir sakin seyreden volatilite endeksi VIX endeksindeki yükseliş ABD hisse senetleri piyasasında endişe ve korkulunun yükselmeye başladığına işaret ediyor. Analistlere göre, bu gelişmeler kısa vadede global bir riskten kaçışın başlamış olabileceğine işaret ederken, BIST’teki tepki yükselişinin ve TL’deki toparlanmanın yarım kalabileceğine işaret ediyor.