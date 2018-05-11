Dolarda hareketlilik arttı

11 Mayıs 2018

Önceki gün Cumhurbaşkanı başkanlığında Külliye'de toplanan Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısı sonrasında 4,23 seviyesinin altını gören dolar/TL yeniden yönünü yukarı çevirdi. Bugün sabah ilk işlemlerde 4,24 civarında olan, öğle saatlerinde 4,28'e çıkan kur, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında 4,30'un üzerini gördü.

TOBB Hizmet - Şeref Belgesi Takdim Töreni'nden konuşan Erdoğan, faizlerin yüksek olduğuna vurgu yaparak bu konuda mücadele etmeye devam edeceğini söyledi. Erdoğan'ın sözleri Merkez Bankası'ndan 200 baz puan faiz artışı bekleyen piyasalar tarafından negatif algılandı ve dolar 4,30'un üzerini gördü. 4,3070'e kadar yükselen kur, sonrasında 4,28'e geri çekildi. Ancak bu seviyelerde kalamayan dolar/TL, yeniden yükselişe geçti ve 4,31'in üzerine çıktı. 4,3125'i gören kur saat 17:22'de 4,3110'da yer aldı. Tarihi zirve 4,3744'te bulunuyor.

Erdoğan'dan 'faiz düşmeli' mesajı

TL'de görülen kayıplara karşın dolar endeksi, dün gelen ABD TÜFE verisi sonrası bugün de gevşemeye devam ediyor.

Dolar endeksi aynı dakikalarda yüzde 0,3 kayıpla 92,28 seviyesindeydi. Euro/dolar paritesi ise yüzde 0,3 artışla 1,1950 seviyesinde yer aldı.

Borsada banka endeksi düşüyor

Borsa İstanbul ise negatif seyre geçti. BİST 100 endeksi yüzde 0,09 artışla 87 puan yükselerek 102.468 puandan açıldı. Sürekli müzayede işlemlerinin başlamasıyla dalgalı bir seyir izleyerek günün ilk yarısını yüzde 0,22 değer artışıyla 102.608 puandan tamamladı. Günün ikinci yarısında satışların arttığı endeks aynı dakikalarda yüzde 1'i aşan düşüşle 101.300 seviyesinde yer aldı.

Borsa İstanbul'da bankacılık endeksi yüzde 3'ü aşan düşüş yaşarken, sanayi endeksi nispeten daha olumlu seyrediyor.

Öte yandan Avrupa piyasalarında hafif satıcılı bir seyir var. ABD Dow Jones vadeli endeksi yüzde 0,27 artıda seyrediyor.