Erdoğan'dan 'faiz düşmeli' mesajı

11 Mayıs 2018

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, faiz ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Biz faizi yüksek tutmakla övünüyoruz, oyuna geliyoruz, tezgaha geliyoruz" dedi ve seçilmeleri durumunda bunun üzerine gideceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOBB Hizmet Şeref Belgesi Takdim Töreni'nde konuştu.

Erdoğan, "Bizi ne kur spekülatörleri, ne faiz lobisi, ne derecelendirme kuruluşu maskesi altında gizlenen Türkiye düşmanları ilgilendirmez. Bizi buradaki ekonomi temsilcileri ilgilendiriyor. Bizim bakacağımız tek yer burasıdır" dedi.

"Namerde fırsat vermedik"

Erdoğan, "Çoğunluğu yurt dışı kaynaklı manüpilasyonlarla Türkiye'yi hedeflerinden uzaklaştırmaya çalışanların önünü hep birlikte kestik. Onlar bizi küçük dalgalarda boğmaya çalıştı, biz hep birlikte ülkemizi küçük limanlara yanaştırdık. Yeri geldi kefen paramızı dahi sermayemize eklemek zorunda kaldık ama namerde fırsat vermedik. Hep birlikte sağlam durdukça, samimiyetle çalıştıkça rabbim önümüze sürekli yeni kapılar açacak" ifadelerini kullandı.

Dolarda hareketlilik arttı

Erdoğan, "Daha önce ticaret yapmış, kazanmış, kaybetmiş biri olarak kendimi sizlerden biri olarak görüyorum. TOBB'u kendi çatım, kendi kuruluşum kendi evim olarak görüyorum. Burada farklı mezheplerden farklı inançlardan arkadaşlarımız olduğunu biliyorum. Bu farklılıklar bizim zaafımız değil, gücümüzdür. Sizleri hep birlikte kardeşim olarak kabul ediyorum" dedi.

"Sizleri huzursuz etmek için kullanıyorlar"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz yalanlara çarpıtmalara çok açık olan ekonomiye ne kadar titizlikle yaklaşıyorsak, birileri de hoyratça bunun üzerine çullanıyor" ifadelerini kullanan Erdoğan, "Son günlerde de böyle bir hoyratlıkla karşı karşıyayız. Son günlerde küresel piyasalardan kaynaklı bazı gelişmeleri sizleri huzursuz etmek için kullanmaya çalışıyorlar" açıklamasını yaptı. Erdoğan, "Seçime gidiyoruz, seçime gittiğimiz halde inşallah Türkiye ekonomisi kabına sığmayacak" diye konuştu.

Kredi derecelendirme kuruluşlarının kararlarını değerlendiren Erdoğan, "Kredi derecelendirme kuruluşlarını bırakın, bunlar cambaz. Batmış komşuyu bunlar 4 derece birden yükseltiyor" yorumunu yaptı.

Elde edilen sonuçların gelecek için ümit ve güven verdiğini belirten Erdoğan, "Türkiye kendi içinde sağlam durduğu müddetçe küresel piyasadaki olumsuzlukların üzerinden biz bir şekilde geliriz" değerlendirmesini yaptı.