Dolarda yatay bir seyir izleniyor

13 Ekim 2017

Uluslararası piyasalarda ilk işlemlerde dolar/TL 3.6518 seviyesinde. Dolar dün günü 3.6560'dan kapatmıştı.

Euro/TL 4.3266'dan işlem görürken, euro/dolar 1.1846 seviyesinde yer alıyor.

Brent petrol 56.57, altının ons fiyatı da 1295.79 dolardan işlem görüyor.

Sert açıklamalar düşüşü sonlandırdı

ABD ile gerginliğin çözüleceği algısı ve Fed tutanakları sonrasında dolar/TL’de görülen düşüş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD’ye yönelik sert açıklamalarının ardından son buldu. Dün sabah 3.63’ün altını test eden ve Erdoğan’ın açıklamaları öncesinde 3.64 civarında olan kur, sert söylemlerin ardından 3.6684’e kadar yükseldi.

Yukarı yönlü hareketin 3.67 seviyesiyle sınırlı kaldığına dikkat çeken analistler, kurun 3.65 üzerinde kaldıkça yükseliş isteğini devam ettirebileceğini belirtiyor. 3.67 direncinin aşılması durumunda ise iştahın artabileceği vurgulanıyor. Aşağı yönlü hareketlerde ise 3.6350 ve 3.6185 seviyeleri destek olarak izleniyor.