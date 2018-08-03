Dolarda yeni zirve: 5.11
Dolar/TL bu sabah 5,1154 seviyesine yükselerek yeni zirvesini gördü. Kur enflasyon verisinin açıklanması sonrası 5.06 civarına çekildi.
Dolar/TL'de yüksek tansiyon sürüyor. ABD'nin Türkiye'de iki bakana yaptırım uyguladığını açıklaması sonrası 5 lira seviyesine yükselen dolar/TL, dün gün içi en yüksek 5.0934'ü gördükten sonra kapanışta 5.05 seviyesinden fiyatlandı.
Bu sabah uluslararası piyasalarda yükseliş eğilimi ile işlem gören dolar/TL kuru, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo'nun bir araya gelmesi sonrası 5.1154 seviyesine yükselerek yeni zirvesini gördü.
Yaptırım krizi sonrası ilk buluşma
Dolar/TL görüşme sonrası ilk mesajların olumlu gelmesi sonrası 5.08 rakamına gerilese de Pompeo'nun "Yaptırımlar ciddiyetimizi gösteriyor" açıklaması sonrası 5.11 seviyesine geri döndü.
Bugün açıklanan temmuz ayı enflasyon rakamının beklentilerin altında gelmesi sonrası kur 5.06 rakamına geri çekildi. Enflasyon temmuzda aylık yüzde 1 artış beklentilerine karşılık yüzde 0,55 artış gösterdi.
Dolar/TL saat 12.01'de 5.0852 civarında işlem gördü. Aynı dakikalarda euro/Tl 5.8877 civarında seyretti.
Enflasyon verisi sonrası Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi de yatay başladığı günde ilk işlemlerde yüzde 0.5 artıya geçti. Günün ilk yarısında endeksteki yükseliş 1'de bire yaklaştı.
Tahvil/bono piyasasında gösterge 10 yıllık tahvilde bileşik faiz dün yüzde 19.48'e kadar yükselerek yeni zirveyi gördü. Enflasyon verisi açıklanmadan önce 19.07 puanda yer alan 10 yıllık tahvil, beklentilerin altında gelen TÜFE verisi sonrası 18,95'e indi.
Gösterge iki yıllık tahvilde ise faiz dün yüzde 22.09 rakamı görüldü. İki yıllık tahvil, enflasyon sonrası 21.79'da yer alıyor.