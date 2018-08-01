Dolarda yüksek seyir devam ediyor

01 Ağustos 2018

Dolar/TL yeni güne 4.93'ün üzerini test ederek başladı. 4.9380 seviyesine kadar çıkan kur, 4.9280 seviyelerinde.

ABD'nin yaptırım tehdidiyle baskı altındaki dolar/TL, haftaya 4.90'ın üzerine atak yaparak başlarken, kurda aşağı yönlü denemeler zayıf kalıyor.

Bu arada ABD'nin Çin'den ithal 200 milyar dolar tutarındaki ürüne yüzde 25 gümrük vergisi getirmeyi değerlendirdiği yönündeki haberler iki ülke arasındaki ticaret savaşı hakkındaki endişeleri tekrar tetikledi.

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Akşam saat 21:00'de ise Fed politika kararı izlenecek. Fed'in faiz artışı yapması beklenmese de, ileriye dönük vereceği mesajlar önem taşıyor.

İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Eda Karadağ, Türkiye'ye yönelik risk algısının iyimser olmaması nedeniyle TL'de negatif ayrışmanın devam ettiğini, hala 320 baz puanın üzerinde olan CDS'lerin geri çekilmekte zorlandığını söyleyerek, "TCMB'nin geçen hafta faizleri sabit tutma kararı ardından dolar/TL 4.88'in üzerine yerleşti, geri çekilmeler sınırlı kalıyor. Piyasa yeni OVP'yi bekliyor, açıklanana kadar da oynaklık sürebilir. Piyasa artık daha somut şeyler beklediği için fiyatlara yansıtıyor. Yüksek enflasyon, cari açıkta bozulma, yeni kabinenin atacağı adımlar, diğer taraftan Rahip Brunson konusu ve ABD ile ilişkilerin nasıl seyredeceği hep piyasa için risk unsuru" dedi.

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