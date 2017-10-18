Dolar/TL 3.68'in üzerini test etti

18 Ekim 2017

Fed başkanlığı için Yellen’e göre faiz artırımı konusunda daha şahin bir tutum sergileyeceği düşünülen Taylor’un ön plana çıkması sonrası dolar endeksinde yükseliş tekrar güçlenmeye başladı. Bu gelişme sonrasında başta Güney Afrika para birimi zar ve TL olmak üzere, gelişmekte olan ülkelerin para birimlerinde değer kayıpları hızlandı.

Dün gün içerisinde 3.66 seviyesinde olan dolar/TL, gece saatlerinde 3.6945'e kadar yükseldikten sonra bu sabah güne 3.6634/3.6675 seviyesinde başlamıştı. Kur, öğle saatlerinde yeniden yükselişe geçti ve 3.68 seviyesinin üzerine çıktı. 3.6870'i gören kur saat 14:55 itibariyle kurda işlemler 3.6740 seviyesinden gerçekleşiyor.

Dolar/TL'de yukarı hareketin sürmesi halinde tekrar 3.70 seviyelerinin görülebileceği belirtiliyor.

Bugün Fed üyelerinden Kaplan ile Dudley’in konuşmaları takip edilecek.

Veri tarafında ise ABD’de açıklanacak konut ve inşaat başvuruları izlenecek.

Yurtiçinde vize krizine ilişkin gelecek haber akışının piyasalar üzerinde pozitif etki oluşturması beklenirken, sürecin uzaması ve anlaşma sağlanamaması satış baskına neden olabilir.

Yükseliş 107.500'de güç kaybediyor