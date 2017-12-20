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Dolar/TL 3.83'te yatay hareket ediyor

Dolar kuru, 3.82-3.84 aralığındaki sakin seyrini sürdürüyor. Kur, öğleden sonra 3.83 seviyesinden işlem gördü.

Dolar/TL 3.83'te yatay hareket ediyor
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2017 yılının sonuna yaklaşırken küresel piyasalarda azalan işlem hacminin etkisiyle dolar/TL'de volatilite zayıfladı. Kur, dünün ardından bugün de 3.82-3.84 dar bandında hareket ediyor. Zayıf veri akışı kurdaki sakin hareketi destekliyor.

Dolar/TL saat 16:13'de yatay hareketle 3.8300'dan işlem gördü. Aynı dakikalarda euro/TL 4.5380 ve sterlin/TL 5.1385 seviyesinde yer aldı.

ABD merkezli gelişmeler izleniyor

Veri ve haber akışının görece zayıf olduğu bu hafta piyasalar ABD merkezli gelişmeleri izliyor.

ABD Senatosunda bu sabah kabul edilen vergi reform tasarısının Temsilciler Meclisi'nde gün içinde tekrar oylanması ve hafta bitmeden Başkan Trump tarafından imzalanarak yasalaşması bekleniyor.

Öte yandan bugün, ABD'de devam eden Zarrab-Atilla davasında jüri Hakan Atilla hakkındaki kararını açıklayacak.

Ayrıca yarın açıklanacak ABD 3. çeyrek büyümesi de doların seyri üzerinde etkili olacak.

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