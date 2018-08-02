Dolar/TL, 5.08 zirvesini gördü

02 Ağustos 2018

Türkiye-ABD ilişkilerine yönelik gerginlik piyasaları olumsuz etkiliyor. ABD'nin yaptırım kararının ardından tarihi zirvesini yenileyen dolar/TL, yükselişine devam ederek 5.08 seviyelerini gördü. Euro ise 5.91 seviyesinin üzerine kadar çıktı. Borsa güne yüzde 2'nin üzerinde kayıpla başlarken, 10 yıllık tahvil faizi yüzde 19.3 bileşik seviyesine yükseldi.

ABD, Türkiye'de tutuklu bulunan ve geçen hafta ev hapsine alınan rahip Andrew Brunson'ın serbest bırakılması için Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik yaptırım açıkladı. Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından bu yatırımlara tepki olarak yapılan yazılı açıklamada, "ABD yönetimini bu yanlış karardan geri dönmeye çağırıyoruz. Hiçbir amaca hizmet etmeyecek söz konusu saldırgan tutumun karşılığı gecikmeksizin aynıyla verilecektir" denildi.

TL'de kayıplar hızlandı

Dün piyasa kapanışında 4.92 seviyelerinde dengelenen dolar/TL yaptırım haberi ardından akşam tarihi zirve olan 5.0150'ye kadar yükseldi. Dolar/TL bu sabah 4.98 seviyesinde yer alırken, ardından yeniden atağa geçti. Kur, 5.0816 zirvesini gördü. Benzer hareket euroda da gözlendi. Euro/TL, 5.9182 seviyesine kadar yükseldi. TL'nin dolar karşısında yılbaşından bu yana değer kaybı yüzde 25'e ulaşmış durumda.

Kur saat 11:08 itibariyle 5.0785 ve euro/TL ise 5.9095 seviyesinde yer aldı.

Bir bankacı, "İşlerin ciddiyeti önemli boyutta, bu da TL'de baskının devamı demek. Şu anda dolar/TL'de 5.05-5.15 hedef bölge. Öte yandan kurda 5 seviyesi etrafında 3.5 milyar dolarlık opsiyon vardı, bu seviye kırılır ve üzerinde kapanış olursa yukarı hareket de daha hızlı olur" dedi.

Borsada yüzde 2 kayıp

BIST-100 endeksi ABD'nin iki Türk bakana yaptırım kararı açıklaması ve yeni tarihi zirvesini gören dolar/TL'nin etkisiyle yüzde 2'nin üzerinde düşüşle hareket ederken, bankacılık endeksinde ise daha güçlü satışlar gözlendi. BIST-100 endeksi saat 11:02'de yüzde 2.3 kayıpla 94,918 puanda hareket ederken, bankacılık endeksi yüzde 2.7, Halkbank yüzde 3.2 ekside.

Aracı kurum değerlendirmelerinde, ABD'nin yaptırım kararının piyasalar üzerinde baskı oluşturacağı; özellikle tahvil faizlerinde görülecek olası yükseliş ile birlikte bankacılık hisselerinde daha sert düşüş görülebileceği belirtilmişti.

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