Dolar/TL 5.35'in altında, borsa yatay

22 Ocak 2019

Dolar/TL, Merkez Bankası'nın geçen hafta faizleri sabit tutması ve ileriye dönük bir indirim sinyali vermemesinin ardından 5.50'li seviyelerden 5.35'lere geriledikten sonra yatay bir seyir izliyor.

Dün, 5.32-5.35 aralığında hareket eden kur, bu sabah saat 10:03'de 5.3460'da yer aldı. Aynı saatte euro/TL 6.0740 seviyesinden işlem görüyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi ise 97.930 puanda. Dün 99.828 puana kadar çıkan endeks, buradan yönünü aşağı çevirdi ve günü 97.955 seviyesinden tamamlayarak 11 günlük ralliyi sonlandırdı.

İç ve dış piyasalarda veri gündeminin zayıf olacağı bugün Hazine'nin Ocak ayı son ihalesi olan 2 yıllık gösterge tahvilin yeniden ihracı takip edilecek.

Haftanın kalanında ise Japonya ve Avrupa merkez bankaları faiz kararları ve Davos zirvesi takip ediliyor.

Küresel piyasalarda Çin ekonomisindeki büyüme trendi, ABD-Çin ticaret gelişmeleri, ABD faiz artış hızı ve Brexit süreci takip edilmeye devam ediliyor.

Hazine ihalesi izleniyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı bugün iki yıl vadeli gösterge tahvilin yeniden ihracı ile Ocak ayı borçlanma programını tamamlayacak. Bu ayda toplam 6.4 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık 5 milyar TL'si piyasadan 6.1 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması öngörülüyor.

Hazine Ocak'ta düzenlediği iki ihale ile yaklaşık 3.2 milyar TL'si piyasadan 1.1 milyar TL'si kamudan olmak üzere 4.3 milyar TL borçlanma gerçekleştirmişti. Öte yandan Hazine geçen hafta iç piyasada 1 milyar euro tutarında tahvil ihracı da yapmıştı.

Bir bankanın bono masası işlemcisi, "Geçen yılın son aylarında gördüğümüz hedeflerden düşük borçlanma ve ihalede piyasanın altında faiz oluşturma trendinin Ocak ayında da yapılıp yapılmayacağı izleniyordu. Ancak ilk iki ihaleye baktığımızda bu trendi göremedik. Bugünkü ihaleye gelecek yabancı ilgisini yakından takip edeceğiz" dedi ve ekledi: "PPK sonrası TL'deki değer kazancına paralel tahvil getirilerinde de ciddi bir düşüş var. Bugünkü ihaleden ziyade önümüzdeki iki ay gerçekleşecek yoğun itfa programı önemini koruyor"

Hazine bugün Ocak ayı borçlanma programını tamamladıktan sonra Şubat ayında toplam 22.7 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık 17.4 milyar TL'si piyasadan toplam 21.8 milyar TL'lik iç borçlanma programlıyor. Hazine Mart ayında ise toplam 15.3 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık 12.5 milyar TL'si piyasadan toplam 14.4 milyar TL'lik iç borçlanma programlıyor.

Global piyasalarda görünüm

Çin'in 2018'de yüzde 6.6 ile 28 yılın en zayıf büyümesini kaydetmesinin ardından küresel büyümeye ilişkin kötümserlik yatırımcının risk iştahını azaltırken, Brexit'te B planı umut vermedi. IMF'nin küresel büyüme tahminlerini düşürmesi de temkinliliği ve belirsizliği artırdı.

Bu gelişmelere paralel Asya borsaları ve ABD endeks vadeli işlemleri geriledi.

Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi son dönemde gördüğü yedi haftanın zirvesinden yüzde 0.5 geriledi. Kayıplar Çin hisseleri öncülüğünde gerçekleşti. Çin lokomotif hisselerinden oluşan endeks yüzde 0.6 düştü. Japonya'nın Nikkei endeksi ise yatay. ABD borsalarının nasıl açılacağını gösteren endeks vadeli işlemleri de yüzde 0.5 ekside.

ABD piyasalarının dün tatil olması nedeniyle işlem hacmi sınırlı kaldı. Ancak Avrupa ve Latin Amerika'da hisse senedi fiyatları Çin'de büyümenin yavaşladığını gösteren verinin ardından geriledi.

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Kaynak: Reuters