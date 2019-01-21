Çin, 30 yılın en yavaş büyümesini kaydetti

21 Ocak 2019

Çin'in ekonomik büyümesi, ABD'nin ticaret baskısını artırması sonucunda zayıf yatırım ve azalan tüketici güveninin etkisiyle dördüncü çeyrekte beklentilere paralel hafif yavaşladı.

Son yıllarda küresel büyümenin neredeyse üçte birini karşılayan Çin ekonomisinde daha fazla yavaşlama işaretleri dünya ekonomisine yönelik riskler konusunda endişe uyandırıyor ve Apple'dan büyük otomobil üreticilerine kadar birçok şirketin kârını baskılıyor.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'ndan bugün açıklanan verilere göre, Çin'de GSYH dördüncü çeyrekte yüzde 6.4'e gerileyerek küresel mali krizden bu yana en yavaş artışı yaşadı. Çin ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 6.5 büyümüştü.

Çin ekonomisi 2018'in tümünde ise yüzde 6.6 ile 1990'dan bu yana gördüğü en yavaş büyüme oranını kaydetti.

Öte yandan sanayi üretimi aralık ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5.7 yükselirken, perakende satışlar yüzde 8.2 arttı.

ABD ile ticaret konusunda anlaşmazlık yaşayan Çin'de, ekonomik büyümenin zayıflaması ve işsizlikte artış belirtileri acilen daha fazla teşvik gereğine dikkat çekti.

Hisselerde tepki sınırlı oldu

Bu arada yatırımcı iştahının güçlü olduğu bir ortamda beklentiler doğrultusunda gelen büyüme verisine tepki hafif oldu.

Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi geçen hafta yüzde 1.6 yükseldikten sonra bugün yüzde 0.2 yükseldi. Çin lokomotif hisselerinden oluşan endeks yüzde 0.7 artıda. Japonya'nın Nikkei endeksi ise yendeki son dönemdeki düşüşün etkisiyle yüzde 0.3 prim yaptı.

ABD-Çin ticaret gerilimlerinde yatışma umutları, Fed'in son dönemdeki para politikasını gevşetme yaklaşımı ve İngiltere'nin anlaşmasız Brexit'ten kaçınabileceği yönündeki iyimserlik, yatırımcıların risk iştahının yeniden yükselmesini sağladı.

Risk iştahı aralık ayında küresel hisse senedi piyasalarındaki sert satış baskısıyla oldukça azalmıştı.

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Kaynak: Reuters